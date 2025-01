Il prossimo 25 gennaio, gli appassionati di auto d’epoca avranno l’occasione di aggiudicarsi un pezzo di storia automobilistica: una Fiat Abarth 1000TC Berlina Corsa del 1965 sarà battuta all’asta presso il prestigioso Westin Kierland Resort & Spa di Scottsdale, in Arizona. L’evento, organizzato dai professionisti di Bonhams Cars, promette di attirare collezionisti e appassionati da ogni angolo del mondo.

Fiat-Abarth 1000TC Berlina Corsa: grande valore

Questa straordinaria vettura, identificata dal telaio numero 10002067875, è stimata tra i 49.000 e i 58.000 euro. Tuttavia, non si escludono cifre più alte grazie alla competizione tra i potenziali acquirenti. Il fascino senza tempo delle auto d’epoca, infatti, continua a superare quello delle vetture moderne, spesso percepite come troppo fredde e prive di anima. La 1000TC Berlina Corsa incarna perfettamente un’epoca in cui la meccanica e il design italiano si univano per creare icone leggendarie.

Il cuore pulsante di questa berlina da corsa è un motore OHV a quattro cilindri in linea da 982 cc, capace di erogare 110 cavalli a 7500 giri al minuto. Abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti ravvicinati, questo propulsore garantisce prestazioni straordinarie e un handling eccezionale. Le sospensioni indipendenti e la leggerezza del veicolo, insieme ai freni a disco anteriori e posteriori, completano il pacchetto tecnico di questa meraviglia automobilistica.

Estetica unica

Dal punto di vista estetico, la 1000TC Berlina Corsa si distingue per i suoi passaruota allargati, le prese d’aria maggiorate e il cofano motore aperto, che ne sottolineano l’aggressività e la funzionalità. Grazie a questa configurazione, l’auto ha gareggiato con successo in numerose competizioni, spesso mettendo in difficoltà vetture più potenti e prestigiose. Si racconta che l’esemplare in vendita sia stato utilizzato da Arturo Merzario durante la stagione agonistica del 1965, ottenendo risultati notevoli. Prima di approdare all’**asta Scottsdale**, l’auto ha fatto parte di una collezione privata in Svizzera ed è stata restaurata nel Regno Unito da uno specialista.

La Fiat Abarth 1000TC Berlina Corsa rappresenta un’epoca d’oro per il marchio dello Scorpione, frutto della geniale collaborazione tra Carlo Abarth e Fiat. Non si tratta solo di un oggetto da collezione, ma di un simbolo autentico della storia automobilistica italiana, capace di regalare emozioni uniche sia su strada che in pista. Gli appassionati attendono con trepidazione di scoprire chi sarà il fortunato acquirente di questo gioiello.