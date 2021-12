La Ford Mustang Mach-E diventa un taxi a New York

Gravity, una startup di taxi di New York, vuole dare una svolta alla propria filosofia abbracciando il movimento ecologista tramite una flotta di taxi elettrici. La sua prima vettura è una Ford Mustang Mach-E, che ha già stupito le strade di Manhattan. Adesso questa vettura è disponibile per essere fermata in strada o tramite un’app per chiamare gli Yellow Cab della Grande Mela. La Mach-E è facilmente riconoscibile grazie alla sua livrea in Rally Yellow ed è dotata di controlli dinamici per i passeggeri, incluso uno schermo da 22 pollici. Attraverso questa tecnologia, i passeggeri possono scattare selfie, ascoltare musica o guardare video.

Le peculiarità della vettura

L’intelligenza artificiale rivolta al guidatore identifica e previene le distrazioni, così afferma la società. Moshe Cohen, fondatore e CEO di Gravity, Inc ha spiegato:

Abbiamo progettato la nostra flotta per essere il taxi più intelligente, sicuro e sostenibile che abbia mai messo piede sulla strada, qualcosa che qualsiasi newyorkese o visitatore sarebbe entusiasta di segnalare. Vogliamo che la nostra flotta di veicoli elettrici avanzati non solo aiuti a rinvigorire il taxi giallo di New York, ma aiuti a ridare energia alla città e a spingerla verso un futuro più pulito.

La prima vettura dell’azienda

La prima vettura di Gravity a fungere da taxi giallo a New York City è la Mustang Mach-E, ma non sarà l’ultima poiché l’azienda prevede di costruire una flotta di 50 veicoli elettrici, anche se alcuni di loro saranno Tesla. La Model Y è attualmente sottoposta a un’ispezione finale di hacking e la società afferma che tutti i suoi veicoli elettrici verranno caricati durante la notte nell’apposito spazio di ricarica nel centro di Manhattan sulla West 42nd Street.

Tutti i veicoli dell’azienda avranno anche un tetto apribile panoramico per consentire ai clienti di vedere lo skyline di New York e Gravity afferma che i veicoli sono autorizzati per l’uso come taxi nell’ambito di un programma pilota di veicoli elettrici adottato dalla Taxi and Limousine Commission di New York. Tutte le corse avranno un prezzo alle tariffe standard dei taxi gialli di New York, impedendo ai clienti di dover affrontare picchi o tariffe premium.