La Ferrari California di Hugh Grant è in vendita

L’attore inglese Hugh Grant mette in vendita la sua Ferrari California del 2012, presso la concessionaria Quirks Car Company di Wickford, in Inghilterra. La richiesta è di circa 80 mila sterline, pari a 93 mila euro. Con questa cifra, si potrà mettere in garage l’esemplare di proprietà del noto divo d’oltremanica. Bassa la percorrenza accumunata nel tempo dalla coupé-cabriolet del “cavallino rampante”: circa 43 mila chilometri.

Si tratta di un modello in tinta grigio canna di fucile (simile a quello nella foto), con interni color cuoio. Ricca la lista degli optional scelta per arricchire l’allestimento di questa Ferrari California, che Hugh Grant si è regalato in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

L’auto ha scritto dei concetti freschi in una cornice legata alla nobile tradizione di famiglia. Cuore pulsante è un corposo 8 cilindri da 4.3 litri, con albero piatto e iniezione diretta, disposto in posizione anteriore-centrale. Mai, prima del suo avvento sul mercato, un motore di tale frazionamento aveva occupato lo spazio dietro la mascherina di un modello di Maranello.

La Ferrari California è una supercar attenta al comfort e alla fruibilità, che esprime un livello prestazionale degno della gloriosa ascendenza. Anche il piacere di guida è quello che ci si aspetta. La caratteristica più appariscente, in uno stile orientato all’esplorazione, è il tetto rigido ripiegabile, che concorre alla versatilità d’impiego. Su tale obiettivo si sono focalizzati gli sforzi degli ingegneri, per confezionare una granturismo lussuosa e confortevole, ma sempre aggressiva e tagliente.

Ferrari California: emozioni a cielo aperto

Dal punto di vista tecnico, l’equipe dei progettisti ha lavorato molto sul motore, che nella versione del 2012, come quella di Hugh Grant, eroga 490 cavalli, per prestazioni degne del rango. L’unità propulsiva è abbinata, secondo lo schema transaxle, a una trasmissione a doppia frizione con 7 rapporti, che consente passaggi di marcia rapidi e senza soluzione di continuità. Validi i risultati ottenuti in termini di riduzione dei consumi e di efficienza ambientale. Ottime le prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi e una velocità massima di 312 km/h.

Grazie al controllo della motricità F1-Trac, tarato ad hoc ed ulteriormente affinato, sono ben calibrati gli aspetti dinamici di questa sportiva in alluminio, la cui foga è rallentata da grossi dischi carboceramici della Brembo. A completare il quadro concorre la sensualità della linea, che ha conquistato il cuore degli appassionati.

Sia aperta che chiusa, la California sfoggia dei volumi plastici, sapientemente modellati dagli stilisti di Pininfarina. Difficile pensare a un risultato migliore per una vettura adatta a tutte le stagioni. Il concetto 2+ consente diverse opzioni d’uso della zona posteriore dell’abitacolo, suscettibile di un impiego ad ampio raggio.

Gli interni fanno ricorso a materiali di alta qualità, abbinati a nuovi componenti e dotazioni, come i sedili, il volante, il quadro strumenti ed il sistema info-telematico che, insieme all’ottimizzazione aerodinamica, assicurano una superiore ergonomia anche nella guida en plein air.