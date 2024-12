La BMW M1 di Ronnie Fieg esalta gli appassionati

La BMW M1 è un’auto leggendaria, la prima creazione della divisione Motorsport di BMW. Sviluppata alla fine degli anni ’70 e disegnata da Giorgetto Giugiaro, è diventata rapidamente un’icona del mondo automobilistico. Lo stilista americano Ronnie Fieg, fondatore del brand Kith e noto appassionato di BMW, ha collaborato con la casa automobilistica tedesca per restaurare e reinterpretare un esemplare unico del 1981.

Un restauro meticoloso con tocchi personalizzati per la BMW M1

La BMW M1 di colore prugna è stata restaurata completamente dal BMW Group Classic. Per garantire l’autenticità, ogni componente è stato prelevato da stock di magazzino originali, mentre le personalizzazioni sono state supervisionate e sviluppate dagli attuali designer BMW in collaborazione con Ronnie Fieg.

L’esterno dell’auto è stato riverniciato in Techno Violet (codice colore 299) e impreziosito da un badge Kith BMW M sul cofano posteriore. Gli interni, invece, sono stati rivestiti in pelle merino nera BMW Individual, con un motivo a monogramma Kith che si estende su tutta la superficie e sui poggiatesta. Un tocco di classe.

Un’esposizione esclusiva a Miami

La BMW M1 E26 del 1981 di Ronnie Fieg sarà esposta al Kith for BMW Showcase di Miami il 6 dicembre. L’evento presenterà anche la BMW XM Kith Concept 2025 e la collezione di auto BMW personalizzate di Ronnie Fieg, che comprende una BMW M3 E30 del 1989, la BMW M4 Competition Kith Design Study del 2021, una BMW M4 Competition del 2021 interamente personalizzata, la BMW 1602 Elektro del 1972 di colore verde, la BMW i40 M50 verde e altri modelli inediti.

Questa collaborazione tra BMW e Ronnie Fieg celebra non solo un’icona automobilistica del passato, ma anche la passione per la personalizzazione e la ricerca di un’estetica unica. La BMW M1 restaurata e reinterpretata è un esempio di come la storia automobilistica possa essere reinterpretata con un tocco moderno, mantenendo intatto il fascino e l’esclusività del modello originale.