Una rara BMW M1 del 1979, firmata da Giugiaro, all’asta a Monterey

Una BMW M1 del 1979 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nella sessione di vendita di Monterey (California), che andrà in scena a metà agosto. Non ci vuole molto a capire quanto un lotto del genere sia in linea coi desideri di tanti collezionisti. Le stime della vigilia si spingono fino a 600 mila dollari, ma è una cifra indicativa, rispetto alla quale gli scostamenti, sia in ascesa che in discesa, potrebbero essere importanti. Tutto dipenderà dall’intensità della sfida a suon di rilanci fra i potenziali acquirenti.

Questa sorprendente vettura può essere considerata una delle migliori e più carismatiche sportive mai prodotte da un marchio tedesco. Gran parte del merito va allo stile firmato da Giorgetto Giugiaro, che ha saputo dar vita ad una carrozzeria ricca di fascino.

L’esemplare messo all’incanto, con telaio numero 4301011, è rifinito in tinta Dark Blue Metallic. Si tratta dell’undicesima auto della specie ed è stata una delle prime tre messe al servizio della stampa dalla casa bavarese. Oggi si presenta in grande forma, grazie al sapiente restauro meccanico di Oldenzaal Classics. Il certificato BMW Classic ne evidenzia il significato storico.

Ricordiamo che la BMW M1 è spinta da un motore a 6 cilindri in linea da 3.4 litri di cilindrata, disposto in posizione centrale, che eroga 277 CV di potenza e 330 Nm di coppia, su un peso di 1.300 kg. Questa unità propulsiva deriva da quella della coupé 635 Csi, ma ha un carattere ancora più tonico. Il telaio è a traliccio tubolare con rinforzi in lamiera. Garantisce una grande robustezza strutturale. Ottima la precisione di guida. Anche le emozioni al volante sono di alta gamma. Il quadro prestazionale è molto incisivo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una velocità massima di 262 km/h.

Fonte | RM Sotheby’s