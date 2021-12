Kia XCeed Black Line Edition: equipaggiamenti e prezzi

I contenuti della declinazione “Evolution”, che contraddistinguono gli equipaggiamenti di più elevato livello nella gamma di Kia XCeed, hanno ricevuto un sostanziale aggiornamento. Il risultato è Kia XCeed Black Line Edition, serie-novità che a due anni dal debutto del quarto modello di segmento C per il marchio coreano (dopo Ceed, Ceed Sportswagon e ProCeed) ne arricchisce a sua volta, e senza alcun sovrapprezzo, il “capitolato” di accessori e finiture.

Gli obiettivi sono del resto chiari: la nuova serie Black Line Edition intende mettere ancora più in risalto la già piacevole immagine portata in dote dal crossover di fascia “medium” concepito in Europa, nato in Europa e destinato ad una clientela, appunto quella del “Vecchio Continente”, che cerca ampiezza di spazio a bordo ma, pur con un occhio rivolto alle prestazioni e all’efficienza del veicolo in termini di consumi ed emissioni, è attenta allo stile della vettura e ad un’allure energica e vitale.

Gli elementi-novità

Kia XCeed Black Line Edition presenta nuove finizioni in nero, per l’esterno, e nuovi rivestimenti per l’abitacolo. Il corpo vettura è riconoscibile da una serie di dettagli in nero brillante “High Glossy Black” per i gusci degli specchi retrovisori esterni, il montante centrale e gli inserti dei cerchi in lega da 18”. All’interno c’è una nuova selleria in tessuto scamosciato nero con finiture in grigio per i sedili, che si abbina al rivestimento in tessuto nero del padiglione.

L’equipaggiamento relativo a digitalizzazione, connettività ed ausili attivi alla guida conferma l’ampio ventaglio di dotazioni che fanno parte della lineup XCeed. Ricordiamo di seguito i principali accessori:

Climatizzatore automatico bi-zona;

Gruppi ottici anteriori e posteriori Full Led;

Ripiano di carico regolabile su due livelli;

Cluster da 4.2” per la strumentazione digitale;

Infotainment con display touch da 7” compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto e comandi al volante multifunzione;

Una presa Usb supplementare nel bracciolo centrale anteriore (a sua volta provvisto di vano portaoggetti);

Connettività Bluetooth con comandi vocali;

Total Connectivity System;

Sistema di ricarica wireless per smartphone;

Sei airbag;

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go;

Frenata autonoma d’emergenza;

Lane Keep Assist con sistema di autocorrezione nel caso di involontario superamento della linea di carreggiata;

Rilevamento stanchezza del conducente;

Sensori di parcheggio posteriori con telecamera.

Modalità di ordinazione e importi di vendita

In ordine all’esordio di XCeed Black Line Edition sul mercato, Kia Italia ha ideato un’offerta esclusiva, che si avvale delle potenzialità digitali come ideale vetrina di lancio. L’ordinazione, gratuita e riferita ad un lotto di esemplari in pronta consegna presso le concessionarie ufficiali aderenti, è a disposizione di tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2021 attraverso la pagina “Prenota la tua Kia” nel sito online corporate di Kia Italia.

Per formalizzare la prenotazione, il cliente dovrà recarsi entro due giorni presso lo showroom individuato, e ricevere inoltre in omaggio un pacchetto di manutenzione Kia Care Basic di sette anni (84 mesi) o 105.000 km, che comprende sette tagliandi ed estensione della garanzia a km illimitati entro sette anni, che vanno a sommarsi ai sette anni di garanzia e di aggiornamento cartografie del sistema di navigazione.

Le versioni

Come si accennava in apertura, la novità Kia XCeed Black Line Edition viene proposta allo stesso prezzo di vendita dell’attuale versione alto di gamma Evolution. Non c’è, dunque, alcuna variazione di listino. Nella fase di debutto commerciale, è disponibile esclusivamente la configurazione 1.5 T-GDi ad alimentazione benzina mild-hybrid da 160 CV, abbinata al cambio robotizzato DCT. L’importo di vendita parte da 35.550 euro.

Dal 1 gennaio 2022, la nuova serie Black Line Edition andrà a sostituire proprio l’allestimento Evolution (anche nella versione 1.6 CRDi mild-hybrid a gasolio da 136 CV) e sempre con lo stesso prezzo.