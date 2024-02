Kia EV9 tra le tre finaliste in due categorie dei World Car Awards 2024

La Kia EV9 del 2024 si è guadagnata un posto tra le tre finaliste dei World Car Awards 2024 in due diverse categorie, confermandosi come una delle migliori al mondo. Questo prestigioso riconoscimento mette in luce il SUV di Kia, completamente elettrico, proiettandolo verso la vittoria sia come World Car of the Year che come miglior veicolo elettrico al mondo.

Dal 2003, i World Car Awards sono stati istituiti come un’autorità globale nel riconoscere l’eccellenza nell’industria automobilistica, celebrando le innovazioni e i successi ottenuti. La nomination della Kia EV9 in questa edizione è stata frutto del giudizio di una giuria internazionale composta da oltre 100 giornalisti specializzati nel settore provenienti da diverse parti del mondo.

La Kia EV9 del 2024 è stata classificata tra le prime tre al mondo nelle categorie World Car of the Year e World Electric Vehicle, rappresentando il primo SUV EV a tre file di sedili sviluppato da Kia. Incarnando un design audace e contemporaneo, questo SUV di punta di Kia si distingue per la sua tecnologia EV all’avanguardia, la sua notevole versatilità e lo spazio ampio dedicato ai passeggeri.

Un’eventuale doppia vittoria per la EV9 quest’anno rappresenterebbe un altro importante traguardo nella storia di Kia, seguendo i successi ottenuti ai World Car Awards nel 2020 con il Telluride e nel 2023 con l’EV6 GT. I vincitori saranno svelati in diretta il 27 marzo durante la cerimonia dei World Car Awards presso il New York International Auto Show (NYIAS) 2024.