Kia EV9: annunciati i prezzi per il mercato italiano

Kia EV9, il primo SUV completamente elettrico del marchio sudcoreano, è pronto a fare il suo ingresso sul mercato italiano. Kia Italia ha svelato i prezzi di listino delle varianti Launch Edition: la EV9 Earth sarà offerta a 76.450 € mentre la più equipaggiata GT-Line sarà disponibile a partire da 81.650 €.

Il brand coreano ha progettato la EV9 usando una piattaforma specifica per veicoli 100% elettrici denominata Electric-Global Modular Platform (E-GMP). L’estetica del SUV elettrico, con una presenza straordinaria su strada, è ispirata dalla filosofia Opposites United, che ricerca l’equilibrio tra elementi contrastanti quali natura, innovazione e tecnologia.

Promette fino a 541 km di autonomia con una sola ricarica

Grazie alla batteria di quarta generazione da 99,8 kW, la nuova Kia EV9 può vantare un’autonomia massima di 541 km con una singola ricarica e secondo il ciclo combinato WLTP. L’aggiunta della tecnologia di ricarica ultra-rapida da 800V rende il SUV a tre file ancora più pratico, permettendo di recuperare 239 km di autonomia in soli 15 minuti presso stazioni di ricarica compatibili.

Il SUV 100% elettrico è parte integrante del Plan S del costruttore sudcoreano, un piano strategico a medio-lungo termine che prevede il lancio di 15 EV entro il 2027 su scala globale.

Kia sta attualmente promuovendo la nuova Kia EV9 in Italia attraverso il Kia Sustainability Tour. Dopo aver fatto tappa a Lido di Camaiore e Rapallo, il tour si sposterà a Lignano Sabbiadoro. In queste occasioni, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino il nuovo modello a zero emissioni e di testare l’intera gamma di veicoli elettrificati del brand coreano.

Nel corso del tour, la divisione italiana collabora con la Onlus Fondazione Cetacea per la pulizia delle spiagge, sottolineando l’impegno dell’azienda per la tutela dell’ambiente, un valore che si riflette anche nella progettazione di modelli come la nuova EV9.