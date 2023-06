Kia EV9, debutta il nuovo SUV elettrico a tre file: intervista a Giuseppe Mazzara [VIDEO]

Kia ha ampliato la gamma 100% elettrica con il lancio della nuova Kia EV9. Costruito e progettato per esaudire le richieste degli stili di vita moderni, questo rivoluzionario EV promette di trasformare le nostre aspettative di cosa può offrire un SUV elettrico.

In occasione della presentazione, abbiamo avuto il piacere di intervistare Giuseppe Mazzara, direttore Marketing Communication and DRM di Kia Italia.

Alla base c’è la piattaforma E-GMP

La EV9, fornita di sei o sette posti, propone un design di lusso, una versatilità straordinaria e una connettività all’avanguardia. Sfruttando la piattaforma E-GMP, il veicolo vanta un passo lungo e un’architettura completamente piatta, regalando uno spazio interno incredibilmente generoso e suddiviso in tre file di sedili. Questa spaziosità trasforma l’abitacolo in un confortevole salotto, ideale per lunghi viaggi o per il pendolarismo quotidiano.

Il cuore della EV9 è la sua grande autonomia. Con una singola ricarica, l’auto può percorrere fino a 541 km, con la possibilità di recuperare 239 km con soli 15 minuti di ricarica. Un altro punto di forza è il sistema di ricarica bidirezionale, che non solo ricarica il veicolo, ma può anche alimentare altri dispositivi elettronici, inclusa una casa.

Inoltre, la Kia EV9 segna una pietra miliare per la casa automobilistica sudcoreana: è la prima Kia che può essere aggiornata tramite il Kia Connect store, consentendo agli utenti di scaricare l’ultima versione delle funzioni installate e personalizzarla con nuove funzionalità. In Europa, è anche uno dei primi veicoli ad essere equipaggiato con la guida autonoma di Livello 3.

Il design si basa sulla filosofia Opposites United

A livello estetico, il SUV full electric abbraccia la filosofia di design Opposites United, con il distintivo Digital Tiger Face sul davanti e un’illuminazione LED unica, mentre sulla parte posteriore spiccano i fanali a LED con disegno star map. Completano il look le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, gli pneumatici fonoassorbenti e le prese d’aria attive, incrementando l’efficienza aerodinamica del veicolo.

La nuova EV9 si distingue nel panorama dei veicoli elettrici grazie alla sua disponibilità in sette posti, con i passeggeri accolti da un emblema Kia illuminato sul volante. La console centrale è dotata di un caricatore wireless per smartphone e porte USB anche per i passeggeri delle seconde e terze file.

In termini di comfort, l’EV9 è equipaggiata con un avanzato sistema di climatizzazione e un grande pannello di controllo del clima, una novità per il brand sudcoreano in Europa. Inoltre, offre uno spazio di carico nel cofano anteriore, nonché un bagagliaio posteriore capiente.

Due ampi display da 12.3 pollici permettono di gestire tutte le funzioni

Il cockpit presenta un Panorama-Display composto da due schermi da 12.3 pollici e un sistema di climatizzazione con un display dedicato da 5.3 pollici. Il sistema di intrattenimento include un sistema audio Meridian con 14 altoparlanti e un display head-up che proietta le informazioni direttamente sul parabrezza di fronte al conducente.

Sotto il cofano, entrambe le varianti del SUV elettrico a sette posti sono equipaggiate con una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh. La versione a trazione posteriore offre un motore da 204 CV e 350 Nm di coppia massima, raggiungendo una velocità massima di 185 km/h.

Non mancano vari ADAS per la massima sicurezza a bordo

Per la sicurezza, la EV9 include una serie di ADAS, come il Highway Driving Assist con Lane Change Assist, Highway Driving Pilot, Lane Following Assist 2, Blind View Monitor, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, e altri ancora.

Infine, la nuova Kia EV9 dispone di una modalità avanzata di accesso tramite smartphone, permettendo agli utenti di bloccare o sbloccare le portiere, avviare o spegnere l’auto e controllare l’allarme.

Nell’era della mobilità elettrica, questo nuovo modello a zero emissioni promette di ridefinire le aspettative. Con il suo design distintivo, funzionalità all’avanguardia e prestazioni impressionanti, la EV9 è un veicolo elettrico veramente innovativo che è pronto a rivoluzionare il segmento EV.