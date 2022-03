KIA EV9 Concept: anticipa la maxi SUV elettrica

Il marchio coreano ha presentato la Kia Concept EV9, il prototipo del futuro modello di serie che arriverà sul mercato nel 2023. Si tratta di un SUV lungo quasi 5 metri e 100% elettrico che promette di diventare un riferimento all’interno del segmento, con importanti novità in termini di spazio e tecnologia.

Svelato presso la sede di Kia Europe a Francoforte (Germania), si propone come un nuovo standard di innovazione in termini di design, materiali e tecnologia. Secondo Karim Habib, capo del centro design di Kia, l’EV9 cerca di trasformare il segmento dei SUV avvicinandolo alla natura, senza emissioni e senza effetti ambientali.

Questo veicolo è ancora in fase di concept, anche se dal marchio asiatico assicurano che non è lontano dal modello di produzione. Si distingue notevolmente rispetto al resto dei modelli rialzati di Kia soprattutto in termini di dimensioni. Dal punto di vista estetico e per proporzioni riflette lo spirito yankee su tutti e quattro i lati. Il grosso del design è stato infatti disegnato dal dipartimento che il marchio ha in California (USA), sebbene in collaborazione con tutti gli altri team di design che Kia ha nel mondo. E come risultato l’aspetto dell’EV9 è muscoloso e, per gli standard europei, quasi eccessivo.

Quasi 5 metri di lunghezza

Se andiamo alle cifre, la Concept EV9 è lunga quasi 5 metri (4.930 mm), con 2.055 mm di larghezza e 1.790 mm di altezza. Anche il passo è generoso e arriva a 3.100 mm, mentre la stazza extra large è messa in evidenza dalle enormi ruote da 22 pollici. IIn quanto a proporzioni si colloca vicino ad altri veicoli premium come la Volvo XC90, la BMW X7 o la Mercedes GLS, sebbene le sue chiari rivali siano la BMW iX elettrica, la Mercedes EQC e la Tesla Model X.

Ma Kia giustifica queste dimensioni con interni che aspirano a creare un paradigma completamente nuovo nel segmento. La disposizione dei posti, secondo il concept, sarebbe 2+2+2, con sedili singoli a cui si aggiunge un’opzione molto interessante: i sedili girevoli. Il guidatore dispone della modalità Active per la guida e due modalità per quando è parcheggiato: una Pausa, in cui i sedili anteriori girano e quelli centrali diventano un tavolo, e un’altra Enjoy, che cerca di ricreare una sorta di salotto. Il montante B è stato eliminato, rafforzando questa idea di veicolo multifunzione.

La linea di design dell’abitacolo della EV9 vuole essere, nelle parole di Kia, minimalista. Come si evince dalle fotografie, sembra che questa intenzione sia esaudita, anche se dovremo aspettare per vedere il design definitivo. Da notare che, come in altri modelli del marchio, Kia ha utilizzato materiali riciclati per i sedili, la plancia, i pannelli delle portiere e il pavimento. Il volante ha una forma ovale pronunciata, anche se è difficile immaginare che verrà montato sul modello di serie. L’abitacolo è completato infine da un ampio tetto panoramico, che fornisce un’importante fonte di luce e da uno schermo da ben 27 pollici che centralizza i comandi di climatizzazione, comfort e intrattenimento.

Elettrica con guida autonoma

La trazione elettrica sarà basata sulla nota piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai che è già montata, ad esempio, sulla Hyundai Ioniq 5 o sulla Kia EV6. Una menzione a parte merita la carrozzeria, che monta pannelli solari per estendere l’autonomia della batteria. Pur non avendo cifre ufficiali, il prototipo potrebbe raggiungere i 480 km con una sola ricarica.

Il marchio promette che l’EV9 che arriverà sul mercato nel 2023 equipaggerà il sistema AutoMode per la circolazione autonoma, così come l’Highway Driving Pilot, progettato in modo che il guidatore non debba prendere i comandi nelle aree autostradali. Questo sarà il primo modello ad equipaggiare questi sistemi, anche se l’idea di Kia è di ampliarli all’intera gamma.