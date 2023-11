Jeep Avenger e-Hybrid ora disponibile in Europa

Da pochi minuti Jeep ha annunciato il lancio in Europa del nuovo Jeep Avenger e-Hybrid. Si tratta di una nuova versione che amplia ulteriormente la gamma del SUV compatto che sta ottenendo un grandissimo successo sul mercato. Questa nuova variante dispone dell’innovativa tecnologia del motore MHEV e sarà disponibile a partire dalla fine del mese di novembre.

Jeep Avenger e-Hybrid disponibile in Europa: si amplia la gamma del SUV compatto

Jeep Avenger e-Hybrid ha come suo punto di forza il motore che utilizza una tecnologia innovativa che garantisce comfort e prestazioni. Inoltre essa migliora anche l’efficienza e il piacere di guida. Grazie ad una batteria che si ricarica durante le diverse fasi di guida, questa tecnologia ibrida offre coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione del 15% dei consumi. In condizioni di guida urbana, il nuovo Avenger e-Hybrid guida per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica. Il propulsore è dotato di un motore con configurazione 1.2 e-DCT P2 a 6 marce 48V, che genera 74 kW (100 CV) di potenza massima e 205 Nm di coppia, insieme a un motore elettrico da 21 kW che eroga 55 Nm di coppia.

Jeep Avenger e-Hybrid inoltre introduce numerosi miglioramenti sia all’esterno che all’interno. In particolare segnaliamo nell’abitacolo i clienti potranno scegliere se optare per un quadro strumenti e-Hybrid da 7 pollici con informazioni MHEV come modalità di guida, feedback sullo stato del motore e letture del misuratore di potenza, oppure per quello e-Hybrid da 10,25 pollici. Inoltre, il veicolo è dotato di paddle al volante e di un cambio DCT a 6 marce all’avanguardia in modalità manuale per avere il controllo della selezione delle marce. La gamma di colori presenta anche una ricca varietà di scelte, che comprende sia solidi vibranti come Snow, Volcano e Ruby, sia metallizzati lucidi come Stone, Sun, Lake e Granite.

Infine segnaliamo anche che per rendere la guida ancora più piacevole, la gamma Avenger offre due nuovi pacchetti di servizi connessi. Il pacchetto Connect ONE, che garantisce assistenza e sicurezza in caso di bisogno, e il pacchetto Connect PLUS, che offre una vasta gamma di servizi connessi focalizzati soprattutto sulla navigazione.