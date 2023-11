Jeep anche ad ottobre domina il mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in

Jeep continua a dominare in Italia nel mercato dei veicoli elettrificati. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis anche ad ottobre ha registrato la leadership assoluta nel mercato dei veicoli ibridi grazie alla sua gamma 4xe. Inoltre la sua Jeep Avenger è al primo posto tra i B-SUV elettrici più venduti nel nostro paese. Nel complesso il brand di Stellantis ha ottenuto una quota di quasi il 5% nel mercato auto italiano.

Anche ad ottobre Jeep è leader del mercato delle auto Plug-In Hybrid in Italia

Nel mercato delle auto Plug-in Hybrid Jeep domina con una quota del 17 per cento grazie soprattutto alle sue Compass 4xe e Renegade 4xe, due vetture prodotte in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. In particolare segnaliamo che nel 2023 Compass 4xe si conferma come il veicolo plug-in hybrid più venduto in assoluto nel nostro paese oltre ad essere il più venduto nel segmento dei C-SUV considerando tutti i diversi tipi di motorizzazione. Renegade 4xe si conferma invece leader nel segmento dei B-SUV Plug-in Hybrid.

I risultati di Jeep Renegade e Compass 4xe, insieme all’iconica Wrangler 4xe, alla prestigiosa Grand Cherokee 4xe e al rivoluzionario Avenger, il primo SUV totalmente elettrico del marchio, rappresentano la soluzione di Jeep alle crescenti richieste di una mobilità sostenibile. Insomma dal nostro paese arrivano ottime notizie per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis e che nei prossimi anni vuole continuare ad essere protagonista assoluto del mercato in Italia e nel mondo grazie alla sua gamma di SUV.