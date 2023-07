Jeep Avenger elettrica in servizio con i Vigili del Fuoco

Jeep Avenger elettrica è la prima auto a zero emissioni entrata a far parte della gamma della casa automobilistica americana nel corso della sua lunghissima storia. Si tratta di un modello con motore da 156 cavalli e autonomia di circa 400 km. Oggi, a proposito di questo modello vi segnaliamo che il gruppo Stellantis ha ricevuto un ordine di acquisto di mille di Avenger BEV da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Stellantis ha ricevuto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’ordine per 1.000 Jeep Avenger BEV

Queste 1.000 Jeep Avenger non sono le prime che i Vigili del Fuoco acquistano. Già a marzo infatti si era registrato un altro ordine di 2.160 veicoli full electric di Stellantis. Dunque adesso diventano 3.160 le Jeep elettriche in dotazione al Corpo Nazionale. Come di consueto anche queste auto saranno dotate della tipica livrea rossa con scritte bianche istituzionali dei Vigili del Fuoco. Questo veicolo è stato scelto oltre che per il fatto di essere a zero emissioni anche per le sue misure compatte e per il fatto di avere ottime doti off road grazie alla presenza di tecnologie quali Selec-Terrain e Hill Descent Control che garantiscono un controllo totale della vettura in qualunque situazione.

Con questa fornitura cospicua di Jeep Avenger elettriche si conferma e si rafforza ulteriormente il sodalizio tra Vigili del Fuoco e gruppo Stellantis che mette con piacere a disposizione le sue auto per attività molto importanti quali soccorso pubblico, tutela ambientale, attività di protezione civile e salvaguardia dei beni.