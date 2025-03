Tecnologia all’avanguardia, design distintivo e potenza superiore. La nuova Jeep Avenger 4xe debutta sul mercato ridefinendo gli standard del segmento dei B-SUV ibrido, unendo un’anima urbana a una spiccata attitudine all’avventura.

Come va in offroad

Il nuovo modello della casa americana è equipaggiato con un innovativo sistema ibrido a 48 V che combina un motore turbo da 1.2 litri con due propulsori elettrici da 21 kW. Il risultato? Una potenza complessiva di 145 CV e una velocità massima di 194 km/h, prestazioni che collocano l’Avenger 4xe ai vertici della categoria.

Le capacità di prestazioni off-road rappresentano il vero punto di forza di questo veicolo. Con un’altezza da terra di 210 mm e angoli ottimizzati (22° di attacco, 21° di dosso e 35° di uscita), la Jeep Avenger 4xe affronta con sicurezza pendenze fino al 40%. Il sistema di trazione integrale intelligente distribuisce automaticamente la coppia tra gli assi, garantendo un’aderenza ottimale in ogni condizione.

L’abitacolo combina comfort e funzionalità grazie a sedili impermeabili antimacchia, finiture di alta qualità e un sistema di infotainment con display da 10,25 pollici. I sistemi di assistenza alla guida includono Blind Spot Monitoring, Cruise Control adattivo e una telecamera posteriore con visione a 180°.

Jeep Avenger 4xe: listino prezzi

La gamma è articolata in tre allestimenti: Upland, Overland e la limitatissima North Face Edition. Quest’ultima, prodotta in sole 4.806 unità in collaborazione con il celebre marchio outdoor, si distingue per la colorazione Summit Gold e un esclusivo kit di benvenuto con tenda e accessori personalizzati. L’allestimento intermedio Overland offre proiettori Full LED, guida autonoma di livello 2 e ricarica wireless.

I prezzi partono da 31.950 euro per la versione Upland, mentre la North Face Edition è disponibile a 37.950 euro. Le consegne inizieranno a maggio 2025, segnando un nuovo capitolo nella strategia di Jeep orientata all’innovazione e alla sostenibilità.