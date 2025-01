Jeep ha scelto la prestigiosa fiera automobilistica di Erfurt 2025 per svelare in anteprima al pubblico tedesco la nuova ed esclusiva Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Questa edizione limitata, che unisce innovazione, prestazioni e sostenibilità, sarà in esposizione presso lo stand Automobile Peter GmbH (Stand 1-201) fino a domenica, offrendo ai visitatori un’esperienza unica.

Jeep Avenger 4xe: dettagli speciali

Il risultato di una collaborazione durata oltre due anni tra i team di design di Jeep Avenger e The North Face, questa versione si distingue per un design esclusivo che utilizza materiali innovativi e palette cromatiche ispirate alla natura. Il concept punta a rappresentare la filosofia dell’esplorazione sostenibile, combinando estetica e funzionalità per gli appassionati di avventura.

Il cuore pulsante di questa edizione speciale è il suo sistema di propulsione ibrida, che combina un motore turbo da 1,2 litri con una potenza di 100 kW (136 CV) e due motori elettrici da 21 kW posizionati sugli assi anteriore e posteriore. Questa configurazione garantisce trazione integrale, un’efficienza superiore e la possibilità di operare in modalità completamente elettrica a basse velocità. Le prestazioni sono notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e una velocità massima di 194 km/h, superando di 10 km/h la versione E-Hybrid.

La Jeep Avenger 4xe eccelle non solo su strada, ma anche nei percorsi più impegnativi. Le sue capacità fuoristrada sono state potenziate con angoli di attacco migliorati, un incremento di 10 mm nell’altezza da terra e una profondità di guado fino a 400 mm, rendendola il veicolo ideale per affrontare ogni tipo di terreno.

Prodotta in tiratura limitata

Prodotta in una tiratura limitata di soli 4.806 esemplari, un numero simbolico che richiama l’altezza del Monte Bianco, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition celebra la forza e la bellezza della natura. Il design si ispira alle maestose forme montane, mentre il caratteristico colore Summit Gold omaggia l’iconica tonalità di The North Face. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, ogni acquirente riceverà il The North Face Explore Pack, un set esclusivo composto da una tenda, una borsa e una bottiglia d’acqua personalizzate con i loghi dei due marchi.

Con questa straordinaria edizione, Jeep e The North Face dimostrano come l’innovazione, la sostenibilità e l’avventura possano convergere in un unico prodotto, ridefinendo il concetto di esplorazione moderna.