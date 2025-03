Tre versioni, due motorizzazioni ibride e una elettrica: la gamma Jeep Avenger continua a dominare il mercato italiano dei SUV, confermandosi leader nel segmento a febbraio 2025 e mantenendo il primato tra i B-SUV elettrici.

Jeep Avenger, segreti del successo

Il successo del modello è testimoniato dai dati Dataforce che vedono il marchio Jeep posizionarsi all’ottavo posto nella classifica delle auto più vendute, con una quota di mercato del 4,5% nel primo bimestre dell’anno. Un risultato che consolida il trend positivo già registrato nel 2024.

Il segreto di questo successo risiede nella strategia “Freedom of Choice”, che offre ai clienti un’ampia scelta di motorizzazioni. Si parte dalla versione 100% elettrica, passando per il propulsore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, fino ad arrivare alle innovative varianti e-Hybrid con trasmissione automatica e Jeep 4xe a trazione integrale da 136 CV.

La linea esclusiva

A impreziosire ulteriormente la gamma arriva l’esclusiva serie limitata The North Face Edition, prodotta in sole 4.806 unità – numero che omaggia l’altezza del Monte Bianco. Questa speciale versione della Avenger 4xe si distingue per materiali premium, tecnologie all’avanguardia e dettagli estetici unici come le finiture Summit Gold e i pattern topografici.

Tecnicamente, la The North Face Edition adotta un sofisticato sistema ibrido 48V che abbina un motore turbo 1.2 da 136 CV a due unità elettriche da 21 kW, una per asse, garantendo la trazione integrale. Una soluzione che rappresenta perfettamente la visione di Jeep verso una mobilità sempre più elettrificata ma senza compromessi in termini di capacità off-road.

Questi risultati commerciali confermano come Jeep Avenger abbia saputo interpretare al meglio le esigenze di un mercato in evoluzione, coniugando tradizione fuoristradistica e innovazione sostenibile in un package moderno e versatile.