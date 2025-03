Avventura sostenibile ad alta quota: è questo il nuovo mantra che unisce Jeep e The North Face in una partnership strategica, celebrata attraverso l’esclusiva Jeep Avenger 4xe The North Face Edition e una serie di eventi Winter Basecamps nelle più prestigiose località alpine europee.

La collaborazione tra i due brand iconici si concretizza in un progetto ambizioso che va oltre il semplice prodotto automotive. La nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta infatti la perfetta fusione tra mobilità sostenibile e spirito d’avventura, grazie al suo sistema ibrido da 48V che combina un motore turbo 1.2 da 136 CV con due propulsori elettrici da 21 kW, garantendo prestazioni ottimali anche in fuoristrada.

Ma il cuore pulsante dell’iniziativa sono i Winter Basecamps, eventi esclusivi che animano le località di Chamonix, Garmisch e Cortina d’Ampezzo fino al 2 marzo. Qui, gli appassionati membri del programma XPLR Pass di The North Face possono vivere esperienze immersive tra workshop specializzati, test prodotto in condizioni estreme e sessioni di guida off-road con esperti del settore.

L’esclusivo SUV si distingue per l’utilizzo di materiali sostenibili e un design che omaggia l’heritage di The North Face, rappresentando un importante tassello nella strategia di elettrificazione di Jeep. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza di guida che rispetti l’ambiente senza compromettere le prestazioni.

Questa partnership strategica mira a creare una comunità coesa di appassionati dell’outdoor, dove l’innovazione tecnologica si fonde con il rispetto per l’ambiente. I Winter Basecamps diventano così laboratori viventi dove raccogliere feedback preziosi per lo sviluppo di future innovazioni.

La sinergia tra Jeep e The North Face segna l’inizio di un nuovo capitolo nell’evoluzione della mobilità sostenibile e dell’esplorazione responsabile, dimostrando come sia possibile coniugare prestazioni, avventura e rispetto per l’ambiente in un unico progetto innovativo.