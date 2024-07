Ischia adotta veicoli elettrici Citroen per un futuro sostenibile

Il Comune di Ischia ha avviato un’iniziativa per proteggere il suo patrimonio naturalistico e marino, mettendo al centro la tutela ambientale e la bellezza paesaggistica. In questa cornice, Citroen ha lanciato il progetto “Citroen Drive Ischia Electric”, con l’obiettivo di promuovere una cultura di rispetto ambientale e di sostenibilità attraverso l’uso di veicoli elettrici.

La casa del Double Chevron ha messo a disposizione dell’isola una flotta di veicoli elettrici Citroen: quattro Citroen Ami e una Citroen e-C4, auto green note per la loro efficienza e praticità. Questi veicoli saranno utilizzati dalle istituzioni locali, come la Protezione Civile e la Polizia Municipale, per attività quotidiane e di rappresentanza, offrendo spostamenti silenziosi e senza emissioni di CO2.

Il sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino, ha dichiarato che questa iniziativa dimostra l’impegno dell’amministrazione verso l’ambiente, sottolineando l’importanza di adottare soluzioni di mobilità sostenibile. L’impiego dei veicoli elettrici Citroen è un passo significativo verso la riduzione dell’impatto ambientale e la promozione di una cultura ecologica sull’isola.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroen Italia, ha espresso la volontà del marchio di ampliare la gamma di veicoli a basse emissioni, con l’obiettivo di elettrificare il 100% dei modelli Citroën. Questa strategia si inserisce in un più ampio piano di sostenibilità, volto a ridurre l’impronta di carbonio e a promuovere l’adozione di veicoli elettrici.

Un esempio significativo di questa filosofia è la nuova Citroen ë-C3, che rappresenta un pilastro della mobilità sostenibile proposta dal costruttore francese. Nel primo semestre dell’anno, la ë-C3 ha registrato oltre 2.000 ordini in Italia, con numeri ancora maggiori in Francia, evidenziando un crescente interesse per i veicoli elettrici.

La formula “Elettrico Sociale Citroen” rende l’accesso alla nuova ë-C3 particolarmente conveniente, con un canone mensile a partire da 49 euro. Tra le caratteristiche principali del modello, spicca la capacità di ricaricarsi dal 20% all’80% in soli 26 minuti, con un’autonomia di 440 chilometri nel ciclo urbano e 320 chilometri nel ciclo WLTP.

Il progetto “Citroen Drive Ischia Electric” non solo supporta la transizione energetica di Citroen, ma contribuisce anche a proteggere il patrimonio culturale e naturalistico di Ischia. Grazie a questa iniziativa, l’isola si avvicina a una mobilità più verde e rispettosa dell’ambiente, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo per il benessere della comunità e del territorio.

L’impegno di Ischia e Citroen è un esempio virtuoso di come amministrazioni locali e aziende possano collaborare per un futuro sostenibile, valorizzando il patrimonio naturale e culturale attraverso soluzioni di mobilità innovative ed ecologiche.