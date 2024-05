Dall’introduzione nel 2020, la Citroen Ami ha conquistato il mercato con oltre 50.000 unità vendute. Questo successo è dovuto alle sue dimensioni ridotte e alla possibilità di essere guidata dai quattordicenni, dato che è classificata come un quadriciclo leggero. Nel 2024, per celebrare il quarto anniversario, Citroen ha deciso di apportare alcune modifiche estetiche e funzionali, pur mantenendo inalterate le specifiche tecniche e la forma della carrozzeria.

Una nuova identità per Citroen AMI

Un cambiamento distintivo è l’introduzione del nuovo colore base, il Night Sepia. Questa tonalità scura, a metà tra marrone e grigio, dona al veicolo un aspetto più maturo, attirando così anche un pubblico adulto. L’aggiunta più significativa è il nuovo allestimento top di gamma My Ami Peps, che fonde le caratteristiche migliori delle versioni Pop e Tonic. Questo modello offre una vivace combinazione di contrasti e grafiche colorate, con una dotazione completa che lo rende particolarmente attraente.

Esternamente, il My Ami Peps si distingue per una fascia nera sotto il parabrezza e adesivi giallo acido, che insieme ai contorni neri dei fari e agli spoiler posteriori decorati con copricerchi floreali e adesivi, conferiscono alla vettura un aspetto più sportivo. Internamente, l’allestimento include numerosi accessori come una clip per smartphone, reti per le portiere con dettagli arancioni, una rete divisoria centrale, e vari contenitori colorati che migliorano l’organizzazione e la praticità.

C’è il My Cargo Box

Un’altra novità è l’aggiornamento della versione My Ami Cargo, che ora include il My Cargo Box, un kit modulare che può essere acquistato post-vendita. Questo accessorio aumenta significativamente la capacità di carico del veicolo, fino a 340 litri. Il design intelligente permette di ripiegare e conservare i componenti del kit dietro il sedile quando non sono utilizzati, mantenendo disponibile il posto passeggero.

Non cambiano i prezzi

Dal punto di vista tecnico, la Citroen Ami continua a essere equipaggiata con un motore elettrico da 8 CV che permette una velocità massima di 45 km/h, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh con un’autonomia di 75 km. Nonostante le novità, il prezzo rimane in linea con i modelli precedenti, suggerendo che la versione base continuerà a essere offerta a partire da 7.990 euro, con opzioni di finanziamento a partire da 29 euro al mese.