Il Nurburgring delle auto normali o improbabili [Video]

Il Nurburgring è la scelta naturale per molti appassionati che vogliono mettersi alla prova o, più semplicemente, divertirsi in un contesto ambientale di grande fascino, che tocca le migliori corde emotive. Qui le case automobilistiche più prestigiose testano i loro modelli, per verificarne le doti dinamiche in un quadro espressivo molto tecnico e complesso.

Spesso i tempi segnati sull’anello nord (Nordschleife) vengono usati per accreditare le qualità sportive delle vetture più prestazionali. Non solo collaudatori e professionisti: l’Inferno Verde viene scelto come terreno di prova anche da tanti proprietari di supercar e hypercar, firmate Ferrari, Lamborghini, Porsche e compagnia bella. Sui 20854 metri del Nurburgring entrano in azione pure auto meno esclusive ed elitarie.

Il video odierno ci regala una simpatica compilation di questi modelli “minori”, tirati per il collo dai loro “piloti” lungo le 73 curve del Nordschleife. Ne derivano fotogrammi a tratti esilaranti, tutti da gustare.

Fra i mezzi protagonisti delle riprese ci sono vetture improbabili per la pista, come la Citroen AX e la Renault Twingo, o veicoli commerciali come il Volkswagen Transporter, ma il campionario è più vasto. Guardando le immagini, si vede benissimo come al Nurburgring simili modelli si possano paragonare a dei pesci fuor d’acqua. Ecco i frame. Buona visione!