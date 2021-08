Audi RS3 2021 da record al Nurburgring in 7’40”748

Nonostante sia stata svelata al grande pubblico solo da poche settimane, la nuova Audi RS 3 2021 è già un’auto da record, grazie al giro più veloce registrato tra i cordoli del celebre circuito del Nurburgring. Il risultato ottenuto dalla compatta tedesca è decisamente impressionante: la vettura è infatti riuscita a completare un giro al Nordschleife in 7’40”748.

Perfetta combinazione uomo-macchina

Il merito va anche al pilota-collaudatore della Casa dei Quattro anelli, Frank Stippler, in grado di migliorare di 4,64 secondi il tempo nella categoria delle berline compatte. La bravura di Stippler si è mescolata in maniera perfetta con le caratteristiche meccaniche e tecniche della nuova RS 3 Sedan, spinta da un 2.5 litri turbo da 400 CV, coadiuvati dal nuovo il nuovo ripartitore Torque Splitter, in grado di distribuire in maniera variabile la coppia sull’asse posteriore.

Pressione gomme ad hoc

LA RS 3 utilizzata nel record era totalmente di serie, l’unica modifica apportata ha riguardato la pressione degli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, offerti a richiesta come primo equipaggiamento. Il giro veloce è stato effettuato con la modalità di guida RS Performance inserita che risulta specifica per la pista. La vettura era inoltre equipaggiata con i freni carboceramici (optional) , a cui si aggiunge l’assetto sportivo RS plus dotato di sospensioni regolabili elettronicamente.