Dal 12 al 20 aprile 2025, la cittadina di Moab, nello Utah, ospiterà la 59ª edizione dell’attesissimo Easter Jeep Safari. Questo evento, che richiama appassionati di fuoristrada da ogni angolo del mondo, sarà il palcoscenico per la presentazione di sette nuove concept car, frutto del lavoro di Jeep e Jeep Performance Parts by Mopar. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’off-road, che coniuga tradizione e innovazione, consolidando la leadership del marchio nel segmento dei veicoli 4×4.

Un evento sensazionale

“Easter Jeep Safari è stato creato dai Jeepers per i Jeepers,” ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. Questo evento annuale non solo celebra la passione per il fuoristrada, ma stimola anche lo sviluppo di nuovi veicoli, rafforzando il legame tra il brand e la sua community di appassionati. Con i suoi percorsi impegnativi e terreni accidentati, Moab rappresenta il contesto ideale per mettere alla prova le capacità dei SUV Jeep.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano sette nuovi prototipi che incarnano il meglio dell’innovazione e del design del marchio. Tra questi, il Jeep Gladiator Convoy Concept, ispirato al design militare, e il Bug Out 4xe Concept, una versione del Jeep Wrangler in fibra di carbonio, progettata per l’overlanding. Non manca un tocco nostalgico con il Rewind Concept, che rievoca lo stile degli anni ’80. Altri modelli includono il Wrangler 4xe Blueprint Concept, il Sunchaser Concept orientato alla vita all’aria aperta, e due varianti del Honcho: il Gladiator High Top e il J6, reinterpretazioni moderne di un classico degli anni ’70.

Un’opportunità per vedere dei gioielli

Gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare da vicino queste straordinarie concept car il 17 e 18 aprile, presso Walker Drug, dove i veicoli saranno esposti al pubblico. Inoltre, questa edizione dell’Easter Jeep Safari segna l’introduzione di dieci nuovi percorsi nel programma Jeep Badge of Honor. Questo programma premia i conducenti che completano sfide off-road, con tre dei nuovi tracciati situati proprio a Moab.

In linea con l’impegno per la sostenibilità e la gestione responsabile del territorio, il team di Jeep e Jeep Performance Parts collaborerà con Red Rock 4-Wheelers e il Bureau of Land Management per interventi di conservazione dei sentieri. Le attività includeranno la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle aree naturali, contribuendo a preservare l’ecosistema unico di Moab.

L’entusiasmo nel nord America

Darren Bradshaw, Senior Vice President di Stellantis Parts and Services – North America, ha sottolineato come i percorsi impegnativi di Moab rappresentino il banco di prova ideale per dimostrare la qualità dei ricambi Jeep Performance Parts by Mopar. Questi componenti sono progettati per migliorare le prestazioni dei SUV Jeep, garantendo un’esperienza di guida superiore anche nei contesti più estremi.

Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi prototipi e sulle innovazioni del marchio, gli appassionati possono visitare il sito ufficiale Jeep Life Concept Vehicles, un punto di riferimento per gli amanti del fuoristrada e del mondo Jeep.