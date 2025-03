Jeep Gladiator Big Bear Edition, il nuovo modello esclusivo per il mercato californiano, celebra l’iconica area montana Big Bear con una produzione limitata a soli 5.000 esemplari. Con un prezzo di partenza di 46.090 dollari, il veicolo offre una combinazione unica di capacità fuoristrada e design distintivo, pensato per esplorare i diversi paesaggi della California, dalle coste ai deserti.

Caratteristiche tecniche e design distintivo

Basato sulla versione Sport S, il Jeep Gladiator 2025 Big Bear Edition si distingue per badge personalizzati sul cofano e sulla porta posteriore. I cerchi in alluminio nero da 17 pollici, abbinati a pneumatici da 32 pollici, garantiscono prestazioni ottimali per l’off-road. La trazione integrale è supportata dal sistema Jeep Command-Trac 4×4 a tempo parziale, con una scatola di trasferimento a due velocità e un rapporto di riduzione in marcia bassa di 2.72:1.

Per gli amanti della guida all’aria aperta, il tetto rigido completamente smontabile, i pannelli rimovibili, le porte e il parabrezza abbattibile rendono il veicolo estremamente versatile.

Tecnologia e comfort di bordo

L’abitacolo del Jeep Gladiator Big Bear Edition offre sedili in pelle McKinley nera riscaldati, un volante riscaldato e il sistema di infotainment Uconnect 5 con un display touch da 12,3 pollici, espressione di tecnologia avanzata. Tra le funzionalità spiccano il cruise control adattivo, l’accesso senza chiave, gli specchietti regolabili elettricamente e l’avviamento remoto.

In termini di sicurezza, il veicolo è dotato di airbag laterali a tendina per entrambe le file di sedili e supporta aggiornamenti software over-the-air. I clienti possono usufruire di tre mesi gratuiti dei servizi Jeep Connect, con estensioni fino a 10 anni per le funzioni di sicurezza e 5 anni per le prestazioni del veicolo.

Disponibilità e iniziativa sociale

Il Jeep Gladiator 2025 Big Bear Edition è già ordinabile presso i concessionari Jeep in California, con un prezzo base di 46.090 dollari (circa 42.575 euro). La gamma colori include diverse opzioni, tra cui il nuovo “41”, Nero, Bianco Brillante, Grigio Granito, Blu Hydro, Rosso Firecracker e Anvil.

In parallelo al lancio, Stellantis North America ha annunciato una donazione di 500.000 dollari alla United Way of Greater Los Angeles Wildfire Response per supportare le aree colpite dagli incendi, promuovendo anche raccolte di beni essenziali presso i propri stabilimenti.