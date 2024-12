Volkswagen Veicoli Commerciali ha introdotto una nuova generazione di veicoli, il Volkswagen Multivan e il California, equipaggiati con una trazione integrale ibrida plug-in all’avanguardia. Questi modelli offrono un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, combinando un motore benzina efficiente e motori elettrici per una guida dinamica e rispettosa dell’ambiente. Il sistema ibrido plug-in sviluppa una potenza di 245 CV (180 kW), offrendo un’esperienza di guida esclusiva per chi cerca il massimo della versatilità e dell’efficienza.

Il motore 1.5 TSI evo2, un’innovativa unità a quattro cilindri, è affiancato da due motori elettrici: uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore. Questo sistema, che porta il nome di 4MOTION, assicura una trazione perfetta in ogni situazione, dalla guida urbana ai viaggi in montagna. I motori elettrici, alimentati da una batteria agli ioni di litio da 19,7 kWh, garantiscono una guida completamente elettrica per distanze fino a 95 km per il Multivan e 91 km per il California, a seconda delle condizioni di guida.

Una delle caratteristiche distintive di questa nuova generazione di veicoli è la presenza del motore elettrico sull’asse posteriore, che consente una trazione integrale ancora più efficiente. Questa innovazione rende i veicoli ideali per chi cerca prestazioni superiori in condizioni di trazione difficile, come durante una gita sugli sci o su terreni accidentati. Il sistema di trazione ibrida plug-in di Volkswagen si distingue anche per la sua capacità di passare in modalità puramente elettrica fino a 130 km/h, con una velocità massima in modalità ibrida che raggiunge i 200 km/h.

Inoltre, la batteria del sistema ibrido ha una capacità aumentata, permettendo ricariche più rapide e una maggiore autonomia. Grazie alla possibilità di ricaricare fino a 11 kW presso i punti di ricarica CA, i veicoli possono essere riforniti rapidamente, riducendo al minimo i tempi di inattività. La ricarica rapida da 50 kW consente di accumulare energia anche durante i viaggi più lunghi, senza compromettere la continuità del percorso.

Il comfort è un altro aspetto fondamentale di questi veicoli, grazie all’introduzione del climatizzatore stazionario elettrico. Questo sistema consente di pre-raffreddare o riscaldare l’interno del veicolo mentre è in carica, senza intaccare l’autonomia elettrica. L’impianto di climatizzazione, che può essere attivato tramite l’app per smartphone, offre un maggiore comfort, garantendo una temperatura ideale prima dell’inizio del viaggio.

La combinazione di un motore benzina potente e due motori elettrici, insieme all’innovativa trazione ibrida, rende il Volkswagen Multivan e il California i veicoli ideali per chi cerca versatilità, performance e sostenibilità, sia in ambito urbano che su terreni più impegnativi. La nuova tecnologia ibrida 4MOTION segna un passo importante nell’evoluzione dei veicoli commerciali Volkswagen, confermando l’impegno del marchio verso un futuro più verde e ad alte prestazioni.