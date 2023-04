Jeep Wrangler 2024: design, caratteristiche, novità, foto e interni

Jeep ha presentato una versione aggiornata del fuoristrada Wrangler al New York Auto Show. Jeep Wrangler 2024 ha ricevuto diversi cambiamenti significativi. Esternamente, la novità più facile da distinguere sono i nuovi paraurti e la nuova griglia anteriore. Quest’ultima ha mantenuto lo stile aziendale con sette barre verticali, ma differisce dalla versione precedente. Inoltre, il verricello anteriore standard è stato sostituito con un modello più avanzato.

La principale differenza tecnica è il nuovo assale posteriore Dana 44 HD full-float sui modelli Rubicon. Questo assale ospita non solo i pneumatici di serie da 35 pollici offerti da Jeep, ma anche i pneumatici aftermarket da 40 pollici. Inoltre, aumenta il traino massimo a 5.000 libbre (2267 kg). Sul Wrangler Rubicon è disponibile un verricello Warn installato in fabbrica con una capacità di 8.000 libbre (3629 kg).

Jeep Wrangler 2024 è disponibile in sei livelli di allestimento: Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon e Rubicon 392. Ci sono anche quattro motori tra cui scegliere, a partire da un quattro cilindri turbo da 2,0 litri (270 CV, 295 Nm di coppia) e un V6 Pentastar da 3,6 litri (285 CV, 260 Nm). Il sistema ibrido plug-in 4xe (375 CV) e il V8 HEMI da 6,4 litri (470 CV).

Un’altra aggiunta degna di nota è il Power Box di Wrangler 4xe dotato di quattro prese da 120 V con 30 ampere di uscita totale, che consentono al pacco batteria di alimentare dispositivi esterni come telefoni e tablet. All’interno della Jeep Wrangler 2024 spicca il nuovo touchscreen centrale da 12,3 pollici alimentato da Uconnect 5 (cinque volte più veloce del sistema operativo precedente). Viene fornito con compatibilità wireless per Apple CarPlay e Android Auto, connettività simultanea per due telefoni abilitati Bluetooth, oltre ad aggiornamenti over-the-air. Nell’abitacolo del fuoristrada troviamo inoltre nuove finiture.

Una varietà di nuovi design delle ruote, rivestimenti interni e opzioni di colore sono offerti in tutta la gamma. Si registra inoltre la presenza di due nuove versioni: la Sport S e la Rubicon X. La prima è la nuova versione entry level per il Wrangler 4xe, la seconda invece migliora ulteriormente la versione Rubicon con pneumatici da 35 pollici di serie, telecamera off-road e nuovo paraurti in acciaio. Non sono stati ancora comunicati i prezzi.