Jeep, ecco l’offensiva elettrica del marchio fino al 2030

L’azienda americana prevede che il 50% delle Jeep vendute negli Stati Uniti sarà completamente elettrico entro il 2030, mentre il 100% delle vendite europee saranno veicoli elettrici. E con l’annuncio del suo piano per l’elettrificazione, Jeep ha anche mostrato le prime immagini di due SUV completamente elettrici, la nuova Jeep Recon e un nuovissimo Wagoneer, nome in codice Wagoneer S, in arrivo in Nord America e in altre regioni del mondo. La nuova Jeep Avenger 100% elettrica è stata inoltre confermata, con il lancio in Europa all’inizio del prossimo 2023. Dopo il successo della Jeep Wrangler 4xe e della Grand Cherokee 4xe, il marchio sta sviluppando una gamma di prodotti elettrificati come parte del suo piano per ridurre le proprie emissioni di carbonio. In Casa Jeep, l’offensiva elettrica porterà, entro la fine del 2025 l’intera gamma ad essere elettrificata, inclusi quattro veicoli completamente elettrici.

Jeep, l’offensiva elettrica: la Wagoneer a batterie

Questo piano di elettrificazione amplierà anche la gamma di Wagoneer. Il marchio offrirà una nuovissima Wagoneer 100% elettrica nel segmento dei SUV di medie dimensioni premium, mentre nei segmenti dei SUV di grandi dimensioni, i modelli Wagoneer offriranno modelli con un’autonomia fino a 800 km.

Jeep Recon: nata elettrica

Uno dei primi SUV elettrici ad essere lanciato in Nord America è la Jeep Recon. Questo veicolo è rivolto a coloro che cercano avventure estreme con un veicolo robusto e completamente elettrico. Questo SUV globale sarà mostrato al pubblico il prossimo anno con la produzione che inizierà nel 2024 in Nord America. La Jeep Recon sarà venduta nei principali mercati del mondo, compresa l’Europa.

Jeep, l’offensiva elettrica: Wagoneer S

Anche la famiglia Wagoneer di Jeep è pronta a crescere con un SUV completamente nuovo. Questo veicolo elettrico, nome in codice Wagoneer S, offre un design aerodinamico unico e capacità 4×4 di serie, con sistemi di gestione fuoristrada e tecnologia avanzata. Offrirà un’autonomia di circa 640 km con una singola carica, 600 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi. La nuova Wagoneer elettrica sarà mostrata al pubblico il prossimo anno con produzione a partire dal 2024. Questo modello sarà venduto sia in Nord America che in Europa.

Jeep, l’offensiva elettrica: Jeep Avenger EV

E proprio in Europa il marchio Jeep ha fatto un grande cambiamento offrendo solo SUV elettrificati in paesi come Germania e Francia. Entro la fine di quest’anno il 100% della gamma di SUV Jeep sarà elettrificato in quasi tutti i mercati europei.

Il primo modello dell’offensiva sarà la nuova Jeep Avenger EV (Jeep Avenger), un SUV compatto presentato all’inizio di quest’anno. Un modello che sarà posizionato sotto la Jeep Renegade e sarà prodotto nello stabilimento di Tychy in Polonia. Secondo il marchio, offrirà un’autonomia di 400 chilometri e arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2023.