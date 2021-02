Hyundai Santa Fe 20th Anniversary: prima prova

Il comparto dei veicoli “a ruote alte” è sempre più centrale fra le strategie di riposizionamento commerciale messe a punto dalle principali Case costruttrici. Questa considerazione trova conferma nei volumi di vendita: SUV e crossover hanno, nel 2020, fatto registrare quasi 630.000 nuove immatricolazioni (per la precisione: 629.756). Cifra che, seppure in notevole diminuzione rispetto al 2019 – quando, cioè, le unità vendute erano state poco meno di 819.000 – principalmente a causa del crollo globale delle vendite causato dall’emergenza sanitaria, ha in ogni caso conferito loro quasi tre punti percentuali in più di quota di mercato: dal 42,4% del 2019 al 45,2% del 2020. Questo vuol dire che in Italia quasi un’autovettura venduta su due appartiene alla fascia Sport Utility e crossover.

Nuovi programmi strategici.

Dal canto loro, come si accennava, i “big player” automotive contribuiscono al rafforzamento della fascia di vetture a ruote alte. E c’è da giurarci che sarà così ancora per un bel pezzo. Il settore è peraltro attivo da molti anni, tanto che sul mercato iniziano ad arrivare diverse edizioni che celebrano altrettanti anniversari. Un esempio (l’ultimo, in ordine di tempo) arriva da Hyundai. Il “colosso” coreano, al centro di un ampio programma di sviluppo industriale e strategico (maxi progetto di investimenti da più di 35 miliardi di euro per l’elettrificazione entro il 2025, cui si aggiungeranno ulteriori 6,7 miliardi di euro al 2030 finalizzati alla produzione di oltre 700.000 moduli di accumulo), ha aperto il proprio 2021 con l’esordio commerciale della nuova edizione 2021 di Hyundai Santa Fe. A sua volta, proprio per sottolineare i vent’anni dal debutto del D-SUV sul mercato, Hyundai propone una inedita configurazione “20th Anniversary”.

SUV ibrido in allestimento luxury

La novità Hyundai porta in dote una serie di atout che contraddistinguono la nuova “vision” evolutiva dell’azienda: motorizzazione Full-Hybrid, trazione integrale HTrac con selettore “Terrain Mode” e layout abitacolo a sette posti. Il tutto, abbinato a livelli di equipaggiamento superiori anche rispetto alla ben conosciuta cura nell’esecuzione delle finiture che ha contribuito nel tempo ad accrescere il gradimento dei clienti nei confronti di Hyundai. Si segnalano, fra le principali dotazioni ad hoc (che dettagliamo più diffusamente qui sotto): e interni in pelle, tetto panoramico, sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore elettrico, navigatore con display touchscreen da 10.25”, Cluster Supervision da 12.3” e tutti i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense.

Corpo vettura e abitacolo

L’immagine esteriore di Hyundai Santa Fe 20th Anniversary aggiunge un set di esclusivi cerchi in lega da 20” alle novità di stile portate in dote dalla nuova serie del SUV di fascia alta: nuovo frontale con calandra provvista di griglia a disegno tridimensionale che si estende fino ai nuovi gruppi ottici Full Led, luci diurne a Led dalla caratteristica forma “a T”, codolini passaruota più ampi, e nuova fanaleria posteriore Full Led a sviluppo orizzontale raccordata da un motivo luminoso riflettente. All’interno, la nuova generazione di Hyundai Santa Fe (che nel caso della serie speciale 20th Anniversary viene proposto di serie in configurazione a sette posti) mette in evidenza un nuovo stile nella zona inferiore della plancia, la consolle centrale ridisegnata e dotata di nuovo modulo infotainment da 10.25” (provvisto di connettività Apple CarPlay ed Android Auto, telecamera posteriore, accesso alla suite di servizi multimediali Hyundai BlueLink con funzionalità “Live” che consente, attraverso la App BlueLink, di individuare il proprio veicolo, bloccarlo e sbloccarlo da remoto o visualizzare informazioni sulle condizioni dell’auto, come ad esempio il livello del carburante), ed una nuova strumentazione digitale “Cluster Super Vision” con display da 12.3”. Decisamente ampia, anche in relazione agli ingombri esterni, piuttosto “importanti”, la capienza utile del vano bagagli: da quasi 640 litri fino ad oltre 2.040 litri.

Le dimensioni esterne

Lunghezza: 4,78 m

Larghezza: 1,9 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,68 m (1,71 m con le barre longitudinali)

Passo: 2.765 mm

Carreggiata anteriore: 1.651 mm

Carreggiata posteriore: 1.661 mm

Sbalzo anteriore: 945 mm

Sbalzo posteriore: 1.075 mm

Altezza minima da terra: 176 mm

Angolo di attacco: a 179 mm

Angolo di dosso: a 154 mm

Angolo di uscita: a 193 mm.

Le dimensioni interne

Posti a sedere: 7

Spazio per le gambe posti anteriori: 1.120 mm

Spazio per le gambe seconda fila di sedili: 1.001 mm

Spazio per le gambe terza fila di sedili: 746 mm

Spazio per la testa ai sedili anteriori: 917 mm

Spazio all’altezza delle spalle ai sedili anteriori: 1.500 mm

Spazio all’altezza delle spalle per la seconda fila di sedili: 1.450 mm

Spazio per le spalle alla terza fila di sedili: 1.344 mm.

Capienza del bagagliaio

Capacità vano bagagli minima nel normale assetto di marcia: 634 litri

Capacità massima con i sedili posteriori completamente abbattuti: 2.041 litri.

Pesi.

Peso a vuoto: 1.917 kg

Peso complessivo a pieno carico: 2.630 kg

Peso massimo rimorchiabile: 750 kg non frenato; 1.650 kg frenato.

I dettagli di motorizzazione

Sotto al cofano, Hyundai Santa Fe 20th Anniversary viene equipaggiata, così come la nuova gamma 2021 del D-SUV coreano, con un modulo di propulsione Full-Hybrid formato dalla nuova unità motrice “Smartstream” 1.6 T-GDi turbo benzina ad iniezione diretta (fra le innovazioni tecnologiche: il sistema CVVD-Continuously Variable Valve Duration ed il ricircolo a bassa pressione dei gas di scarico LP-EGR, per ottimizzare ulteriormente l’efficienza), abbinata ad un motore elettrico da 44,2 kW a sua volta alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza complessiva di sistema è 230 CV, con una forza motrice da 350 Nm di coppia massima.

Il nuovo Terrain Mode

La trasmissione viene affidata ad un cambio automatico a sei rapporti, anch’esso di nuova generazione; la trazione si avvale del nuovo sistema a quattro ruote motrici HTrac con selettore “Terrain Mode” dei programmi di guida che aggiunge ulteriori funzioni marcatamente fuoristradistiche – come il controllo della motricità su sabbia, neve e fango – alle modalità di guida già esistenti a bordo di Hyundai Santa Fe (Smart, Eco, Comfort e Sport).

ADAS da prima della classe

Le dotazioni di ausilio attivo alla guida che equipaggiano Hyundai Santa Fe 2021 fanno riferimento alla più recente generazione di dispositivi ADAS Hyundai SmartSense, perfettamente rispondenti ai più elevati standard europei. Si segnalano, fra gli altri, il Blind-Spot View Monitor (BVM) – che in caso di cambio di corsia con inserimento della freccia, visualizza il rispettivo angolo cieco sul cluster digitale da 12.3” – e la Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA) che include la funzione Junction Turning aumentando la protezione in caso di potenziali collisioni agli incroci. Sono inoltre presenti l’Highway Driving Assist, il Blind-spot Collision Warning con Blind-spot Collision-Avoidance Assist ed il Safe Exit Assist.

I dati tecnici

Tipo di alimentazione: Full Hybrid benzina+elettrico

Architettura motore termico: 4 cilindri in linea

Cilindrata complessiva: 1.598 cc

Capacità serbatoio carburante: 67 litri

Potenza massima motore termico: 180 CV a 5.500 giri/min

Coppia massima: 265 Nm fra 1.500 e 4.500 giri/min

Potenza massima motore elettrico: 60 CV

Trasmissione: cambio automatico a sei rapporti; trazione integrale a sistema HTrac con selettore “Terrain Mode”.

Valori prestazionali

Velocità massima: 187 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 9”1

Consumo a ciclo combinato WLTP: 6,908-7,568 litri di benzina per 100 km

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 157-172 g/km.

Le nostre prime sensazioni di guida

Quando apriamo le portiere per poggiare cappotto e zaino, prima di accomodarci al posto di guida, scopriamo un abitacolo grande, ampio, estremamente accogliente e ben rifinito. La posizione di guida la raggiungiamo facilmente, il sedile è comodo e ben imbottito, si può riscaldare e regolare elettronicamente. La posizione alta della seduta consente inoltre di gestire al meglio gli ingombri della nuova Santa Fe. Questa variante ibrida è particolarmente interessante e ben strutturata, nella guida si intuisce da subito l’ottimo lavoro svolto in Hyundai, poiché il funzionamento del motore termico con quello elettrico è sempre armonioso e in grado di aiutare sia la guida “rilassata” che quella un po’ più spinta. Inizialmente abbiamo storto il naso alla presenza di un cambio automatico a sei rapporti, ma guidando la nuova Santa Fe i passaggi di marcia sono “oliati” e sincronizzati al meglio, seppur riconosciamo che una settima marcia (o anche più) sarebbero in linea con quanto proposto, nel pari segmento, sul nostro mercato. Bene anche lo sterzo, sempre preciso in velocità e mai stancante in città, stesso giudizio per la frenata che non risente affatto del peso e che non scompone mai la vettura neppure quando si tratta di frenate di emergenza. Anche l’appoggio laterale del veicolo in curva non è evidente ed effettivamente lo si deve ad una corretta impostazione del comparto sospensioni e ammortizzatori, con il rovescio della medaglia che si verifica quando la Santa Fe si trova impegnata nell’assorbimento di buche importanti, pena un pizzico di rigidità che non sta troppo bene su una vettura come questa devota al comfort. Con sorpresa però in abitacolo regna il silenzio, indice di un ottimo lavoro in termini di insonorizzazione, assemblaggio, finiture e scelte di materiali corretti. Per quanto riguarda i consumi, non possiamo dirvi oltre quello che abbiamo appuntato verificando i dati nel misto sul computer di bordo (tra i 9 e i 10,5 km/l), ma segnaliamo che oltre ad una percorrenza in autostrada ci siamo avventurati anche in statali di montagna (dove abbiamo guidato la Santa Fe in modalità Sport) e in tratti fortemente sterrati. Chiudiamo con una particolarità: riteniamo interessante il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco dei retrovisori, che alle sue ormai note peculiarità aggiunge, inserendo la freccia, anche la visualizzazione nel quadrante del cruscotto delle immagini riprese dalle retrocamere che si trovano negli specchietti retrovisori esterni.

Ecco quanto costa e le promozioni

La nuova edizione speciale Hyundai Santa Fe 20th Anniversary è in vendita a 57.600 euro “chiavi in mano”. La garanzia è quella consueta di 5 anni a km illimitati, applicata all’intera lineup Hyundai venduta in Italia. Con il finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 6,00%, TAEG 6,82%), che comprende la polizza Furto-Incendio, Hyundai Santa Fe 20th Anniversary viene proposta con anticipo di 22.900 euro, rate mensili da 349 euro al mese – per un vantaggio cliente complessivo di 6.000 euro – e, dopo quattro anni, possibilità di scegliere di tenere la vettura, sostituirla con un nuovo modello Hyundai o restituirla.

Gli equipaggiamenti

Il “capitolato” delle dotazioni scelte per Hyundai Santa Fe 20th Anniversary amplia ulteriormente il già ricco assortimento di accessori che rappresenta uno dei principali atout proposti da Hyundai. Di seguito i dettagli di allestimento.

Esterni

Cerchi in lega da 19” con pneumatici da 235/55 R 19 e ruota di scorta di dimensioni standard

Gruppi ottici anteriori Full Led

Fendinebbia a Led

Fanaleria posteriore a Led

Tetto panoramico apribile a comando elettrico

Barre portatutto longitudinali

Specchi retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili a comando elettrico

Finestratura posteriore oscurata

Portellone ad azionamento elettrico.

Interni e Comfort

Volante rivestito in pelle e riscaldabile e provvisto di levette integrate

Strumentazione digitale con Cluster Super Vision Tft da 12.3”

Climatizzatore automatico

Freno di stazionamento elettrico

Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key

Specchio retrovisore centrale elettrocromico anti-abbagliamento

Rivestimento in pelle per i sedili

Sedili anteriori multiregolazione a comando elettrico e riscaldabili

Sensore luci

Sensore pioggia

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Infotainment

Modulo multimediale con display Tft Lcd da 10.25”

Connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto

Telecamera posteriore

Interfaccia Bluetooth

Servizi telematici BlueLink

Impianto audio Krell Premium Sound System digitale con 8 altoparlanti, subwoofer ed amplificatore esterno

Comandi audio al volante multifunzione

Sistema di ricarica wireless per device portatili.

Dispositivi di sicurezza

Sei airbag (anteriori, laterali ed a tendina)

Sistema di assistenza nelle partenze in salita

Sistema di controllo elettronico della stabilità

Sistema di controllo della velocità in discesa

Abs

Sistema di gestione della stabilità

Controllo trazione.

Sistemi di ausilio attivo alla guida Hyundai SmartSense