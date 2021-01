Hyundai Santa Fe 20th Anniversary: prezzi da 57.600 euro

In occasione del debutto della nuova generazione della Hyundai Santa Fe, la Casa di Seul ha deciso di lanciare sul mercato italiano la serie speciale Hyundai Santa Fe 20th Anniversary dedicata ai 20 anni di onorata carriera dell’apprezzato SUV coreano.

Questo particolare modello che ha regalato al marchio di Seul lustro e visibilità in Europa, viene ora declinato in una quarta generazione che raggiunge la piena maturità e guadagna contenuti e un aspetto da vettura di carattere premium. La nuova Hyundai Santa Fe 20th Anniversary si presenta in configurazione da 7 posti, disposti su tre differenti file di sedili, e sfrutta una sofisticata e potente meccanica full hybrid da 230 CV.

Design ricercato

La nuova Hyundai Santa Fe si presenta come un SUV imponente e dal look distintivo. Il frontale sfoggia una grande e aggressiva griglia cromata che ingloba i gruppi ottici Full-LED. L’allestimento 20th Anniversary risulta arricchita dai cerchi da 19 pollici ospitata dai grandi e muscolosi passaruota. L’effetto scenico viene completato dalla vista posteriore che si distingue per la presenza dei gruppi ottici LED uniti in un unico elemento da una striscia catarifrangente di colore rosso.

Abitacolo premium

All’interno dell’abitacolo è possibile apprezzare un ambiente per sette passeggeri, curato e rifinito con materiali lussuosi. La nuova console centrale ospita l’ampio display da 10.25 pollici dedicato al sistema di infotainment dotato di connettività per smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L’impianto multimediale risulta implementato anche dalla retrocamera e dal sistema Hyundai Bluelink con servizi Live. La dotazione tecnologica prevede anche la nuova strumentazione 100% digitale Cluster Supervision con schermo da 12,3 pollici.

Powertrain full-hybrid e trazione integrale

La Hyundai Santa Fe 20th Anniversary è spinta da un powertrain Full Hybrid che offre una potenza complessiva di 230 CV e una coppia massima di 350 Nm di coppia massima, espressi dalla combinazione del motore turbo benzina Smartstream T-GDi da 1.6 litri e dall’unità elettrica da 44,2 kW. Quest’ultima risulta alimentata dalla batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh, mentre per la trasmissione si è optato per un cambio automatico a 6 marce. Potenza e coppia vengono erogati sul sistema di trazione integrale H-Trac abbinato al sistema Terrain Mode. Quest’ultimo aggiunge alle modalità di guida Smart, Eco, Comfort e Sport i settaggi denominati Sabbia, Neve e Fango per affrontare i terreni più impervi.

Prezzo di listino

La Hyundai Santa Fe 20th Anniversary viene proposta in Italia ad un prezzo di listino prezzi che parte da 57.600 euro. Con il finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 6,00% TAEG 6,82%), che include la polizza Furto e Incendio, la versione “20th Anniversary” è disponibile con rate da 349 euro al mese e un anticipo di 22.900 euro. Dopo quattro anni il cliente può scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.