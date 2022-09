Hongqi E-HS9: il SUV di lusso cinese alla conquista dell’Europa

Il SUV elettrico di lusso Hongqi E-HS9 appartiene all’orbita del colosso cinese FAW, purtroppo però quest’ultimo sta riscontrando problemi in Italia a causa della joint venture Silk-FAW che produrrà la supercar S9, ma attualmente risulta ferma per accertamenti fiscali. Nonostante questo disguido, il già citato SUV – distribuito sotto il brand premium Hongqi – sta riscuotendo un elevato interesse sul mercato europeo, infatti dopo la Norvegia la vettura verrà proposta anche nei Paesi Bassi.

Hongqi E-HS9: misure full-size

lunga 5,2 metri, larga 2,01 m e alta 1,73 m, la E-HS9 vanta misure full-size simili a quelle di vetture del calibro di BMW X7 e Mercedes GLS. Dal punto di vista stilistico, la vettura vanta linee squadrate e imponenti, impreziosite da numerose cromature e che richiamano l’opulenta Rolls-Royce Cullinan. L’ampio abitacolo risulta disponibile nelle configurazioni a 6 e 7 posti, inoltre offre una forte iniezione di tecnologia come sottolineato dalla presenza di ben 3 differenti display, rispettivamente dedicati alla strumentazione, all’infotainment e alla climatizzazione. Non mancano vari dispositivi dedicati al confort come i sedili massaggianti, mentre le sospensioni ad aria possono essere regolate elettronicamente tramite un apposito comando. Per quanto riguarda la sicurezza troviamo i sistemi di assistenza alla guida tra cui il cruise control adattivo, il controllo dell’angolo cieco e la frenata d’emergenza, il tutto gestito da 4 telecamere.

Potenze fino a 551 CV

La gamma motorizzazioni comprende due versioni: la prima con doppio motore elettrico da 436 CV, alimentato da una batteria da 76,5 kWh che garantisce un’autonomia di 396 km e la seconda con due unità da 551 CV, autonomia da 465 km e uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 4,9 secondi. Entrambe le versioni vantano la trazione integrale.

Prezzo

Il prezzo di listino in Norvegia parte da circa 65.000 euro.