Honda ha presentato una visione audace per il futuro, puntando su una strategia a doppio binario che combina l’ibrido e il full electric. Protagonista di questo annuncio è stato il campione di Formula 1, Max Verstappen, che ha elogiato le prestazioni del prototipo del nuovo SUV elettrico Honda 0, durante un evento spettacolare organizzato a Tokyo in collaborazione con Red Bull, in concomitanza con il Gran Premio di Suzuka.

Le novità del costruttore giapponese

Durante l’evento, il costruttore giapponese ha svelato due modelli emblematici del suo percorso evolutivo: la rinnovata Honda Prelude Coupé e il rivoluzionario SUV elettrico Honda 0. Questi veicoli rappresentano il connubio tra tradizione e innovazione, simbolizzando l’equilibrio tra sportività e sostenibilità.

La nuova Honda Prelude, che segna il ritorno di un nome iconico dopo vent’anni di assenza, arriverà sul mercato nel 2025 in Giappone, Europa e Nord America. Basata sulla piattaforma condivisa con la Honda Civic Type R e la Acura Integra, questa coupé si distingue per un design raffinato e minimalista, che fonde eleganza e sportività in modo armonioso.

Gli interni, svelati in anteprima, riflettono un ambiente sofisticato con una console centrale sopraelevata e una strumentazione digitale ispirata alla Honda Civic Type R. Il tradizionale cambio automatico è stato sostituito da un sistema a pulsanti, sottolineando il carattere moderno del veicolo. Particolare attenzione è stata riservata ai sedili: il posto di guida offre un maggiore supporto laterale per una guida sportiva, mentre il sedile passeggero privilegia il comfort con imbottiture più morbide.

Un motore ibrido

Il cuore tecnologico della Honda Prelude è un innovativo motore ibrido auto-ricaricante, che combina un motore a quattro cilindri da 2.0 litri con due motori elettrici. L’assenza di una trasmissione meccanica tradizionale garantisce una guida fluida, mentre la modalità S+ Shift aggiunge un tocco di emozione, simulando il suono del motore e i cambi di marcia.

Sul fronte elettrico, il SUV elettrico Honda 0 segna l’ingresso di Honda nel segmento delle zero emissioni. La produzione del modello è prevista negli Stati Uniti a partire dal 2026, ma il prototipo ha già mostrato il suo potenziale con Max Verstappen al volante, durante il Red Bull Showrun Powered by Honda, catturando l’attenzione di appassionati e media.

Con questi due modelli, Honda dimostra di essere pronta a guidare il futuro della mobilità, bilanciando tradizione sportiva e innovazione sostenibile. Il marchio continua a unire il piacere di guida con l’efficienza energetica, consolidando il suo ruolo di leader nel settore automobilistico globale.