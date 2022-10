F1 Messico 2022: noi scommettiamo su Max Verstappen

È inevitabile Max Verstappen è l’autentico mattatore di tutta la stagione di Formula 1, così anche nelle qualifiche del GP di F1 Messico 2022 ha messo il suo graffio, la sua firma conquistando una clamorosa pole position. L’olandese ha tutte le stigmate del cannibale e non sembra volersi fermare, sembra avere ancora una fame di vittorie intatta. Lui è l’uomo da battere anche in vista della gara della domenica. Per questo il nostro pronostico va tutto ad appannaggio del fresco due volte campione del mondo.

Mercedes in agguato

La Mercedes è cresciuta moltissimo nel corso della stagione, nel GP di Austin ha sfiorato la vittoria con Lewis Hamilton e sicuramente non si arrenderà nemmeno nella trasferta del Messico. Il primo sigillo stagionale non è ancora arrivato e adesso schiera le due punte, con George Russell che partirà in prima fila, e Lewis Hamilton che aprirà la seconda fila. C’è da credere che il team capitanato da Toto Wolff abbia una voglia matta di studiare qualcosa per rovinare la festa alla Red Bull, anche in seguito alla vicenda “Budget Cap” che ha lasciato più di qualche perplessità.

L’idolo locale

Il grande deluso della domenica è Sergio Perez, perché corre in casa ed è il vero idolo locale. Il tifo non manca sugli spalti dell’autodromo messicano, e tutti sostengono il pilota della Red Bull che però scatterà dalla quarta posizione. A livello emotivo non mancheranno le motivazioni per tentare di dare una gioia ai propri fans, ma la strada è sicuramente in salita dopo la qualifica deficitaria. Almeno viste le premesse.

F1 Messico 2022: gli outsider

Stavolta la Ferrari ha sbagliato la qualifica, collezionando il peggior sabato dell’intera stagione. Dunque i due piloti della Rossa non possono essere considerati al pari di quelli già elencati, ma si giocheranno le carte come possibili outsider. In griglia di partenza, sarà Sainz a scattare davanti a Leclerc, con lo spagnolo che partirà quinto mentre il monegasco sarà solamente settimo.