Honda S2000 Rat Rod: un mostro da Halloween | Video

La Honda S2000 Rat Rod è un’esperimento genetico, che lascia sgomenti i puristi. Qui l’iconica auto sportiva giapponese è stata quasi del tutto snaturata, per dare forma a un prodotto difficile da decifrare. Sembra una miscela fra un veicolo stradale e un dragster, ma non ha le doti migliori né dell’uno né dell’altro. Le splendide qualità della base di partenza non hanno frenato il desiderio del proprietario di concedersi qualcosa di diverso, anche a costo di sacrificare la magia della spider del Sol Levante.

Una Honda S2000 quasi irriconoscibile

Il frutto della manipolazione è illustrato nel video, che ha fatto il giro dei social. Purtroppo non si hanno dettagli sulla trasformazione, quindi la tela informativa è molto limitata. Da quel po’ che si sa, il telaio originale dell’auto è stato abbandonato, a favore di uno by Village Customs. Così, almeno, riportano i colleghi di Carscoops. Ora il conducente e il passeggero stanno seduti a pochi centimetri dal suolo.

Cambia l’anima ed anche il cuore

Per ragioni sconosciute, l’uomo all’origine di questo tuning ha fatto sostituire il motore a 4 cilindri del modello con un’unità propulsiva diversa, che suona come un V8 di piccola cilindrata. In pratica, gli unici elementi di connessione con l’auto di partenza, che si evincono dal quadro espressivo, sono le portiere, il parabrezza e i pannelli della parte posteriore della carrozzeria. Tutto il resto ha assunto connotati diversi. All’anteriore, il quadro ottico è dominato dal sistema propulsivo in bella vista. Le ruote a raggi neri hanno poco a che spartire con quelle oggi in uso sulle auto. Sembrano quelle delle “vecchie carrozze” o delle vetture d’inizio ‘900, ma con un taglio assai più muscolare.

Ne valeva la pena?

Peccato che per questo intervento chirurgico radicale sia stata sacrificata una Honda S2000. La spider giapponese, nata nel 1998, è un’auto di eccellenti doti stradali, amata dagli appassionati. Il suo comportamento dinamico di altissimo livello regala emozioni di guida speciali. Splendido il motore da 2.0 litri a fasatura variabile VTEC, che eroga la bellezza di 240 cavalli e può spingersi a regimi da corsa. In questo cuore si respira la connessione con l’universo del motorsport.

