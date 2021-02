Honda S2000: quotazioni in rialzo per la sportiva giapponese

La Honda S2000 è una di quelle spider che hanno segnato un’epoca, grazie a una linea audace e aggressiva, ma soprattutto per merito di prestazioni eccezionali. Sotto al cofano batteva un motore 2.0 litri aspirato da 240 cv di potenza, scaricati a terra della trazione posteriore. Tutti elementi idonei per la ricerca perfetta del divertimento su strada. Ovviamente il motore è il celebre V-TEC, capace di raggiungere gli 8.000 giri con un sottofondo rabbioso. Fu prodotta dal 1999 al 2009 dal colosso giapponese, un oggetto di nicchia ma che è diventato oggi di culto.

S2000 CR

I collezionisti, gli amanti delle youngtimer fanno a gara per aggiudicarsene una, che se in perfette condizioni può costare una cifra compresa fra i 25.000 e i 30.000 euro, o addirittura di più. Le sue quotazioni sono in continua crescita, ma ultimamente è salita agli onori della cronaca una versione speciale degli Stati Uniti venduta a una cifra convertita nella valuta del Vecchio Continente di 93.000 euro. L’esemplare in questione è una S2000 CR, abbreviazione di Club Racer. Dovevano esserne prodotte circa 2.000 unità, ma alla fine ne sono nate solamente 699. Si tratta di una versione che ha segnato la fine di un’era per la spider nipponica. Essendo a tiratura limitata, questa versione era composta da alcune parti speciali e aggiornamenti tecnici, come una cremagliera dello sterzo con rapporto più diretto, un nuovo sistema di scarico, sospensioni con taratura ottimizzata, un grande spoiler fissato sul posteriore e un peso ridotto rispetto al modello di base.

Asta da 112.000 dollari

L’esemplare del nostro focus, si trovava negli USA con all’attivo appena 985 miglia, circa 1.600 km ed è comparsa sul sito specializzato Bring a Trailer, ma inizialmente l’offerta più alta è stata di solamente 46.250 dollari, circa 38.300 euro. I rari modelli CR sono quotati molto più di questo, addirittura in passato ne è stato venduto uno per 80.000 dollari, circa 66.000 euro. Piano piano l’asta è salita vertiginosamente fino ad arrivare a 112.111 dollari, qualcosa come 93.000 euro. Bel colpo per una vettura che veniva venduta di listino a 33.000 euro circa vent’anni fa.