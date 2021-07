Honda NSX-R: uno splendido e raro esemplare va all’asta in Giappone

Type-R è una sigla che scalda facilmente il cuore degli appassionati di auto sportive giapponesi, tanto che è facile il richiamo alla Honda Civic Type-R o alla celebre Honda Integra Type-R. Sicuramente più rara e affascinante è la Honda NSX-R, la sportiva a motore centrale nata agli inizi degli anni ’90 e resa ancora più celebre da una splendida esibizione di Ayrton Senna, in mocassino e calzino bianco, in pista.

Il restyling di questa vettura e nella versione Type R è una vera mosca bianca dal valore esorbitante. Oggi, un esemplare di colore bianco è pronto ad affrontare un’asta in Giappone, con un prezzo di partenza di 45.000.000 di yen, circa 400.000 dollari. L’interesse verso questa macchina è sempre più alto, in questo modo cresce anche il suo costo.

Una versione rara

La seconda generazione di NSX-R è ancora più rara dell’originale, infatti se per la NA1 furono costruite circa 500 unità di NSX-R, per la NA2 la cifra si abbassa a 140. La versione Type-R, rispetto all’originale ha un peso ridotto di circa 100 kg grazie all’uso di parti del corpo in fibra di carbonio e rimuovendo finiture e attrezzature non necessarie, incluso il servosterzo. Può sicuramente non piacere l’idea di rinunciare a uno strumento utile come il servosterzo, ma chi ha avuto il piacere di testarla conferma la bontà della precisione dello sterzo di questa supercar nipponica.

Le specifiche

Sotto al cofano si nasconde un motore V6 da 3,2 litri capace di erogare ben 286 CV di potenza, scaricata a terra tramite le ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce. L’esemplare in vendita ha percorso nel corso di questi anni circa 50.920 km ed è in perfette condizioni. La rarità sommata alle prestazioni e allo stato del veicolo, potrebbero scatenare un’asta capace di polverizzare ogni record ottenuto in passato da questa vettura. Le giapponesi fanno gola a tanti collezionisti e la NSX-R è un modello imperdibile.