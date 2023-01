Hennessey Venon F5 Revolution: la versione da pista

Sappiamo tutti che la Venom F5 di Hennessey può andare veloce in rettilineo – oltre 480 km/h secondo l’azienda texana – ma ora vuole dimostrare di saper fare anche le curve. E per farlo arriva la nuova versione Hennessey Venon F5 Revolution, un’allestimento della super car americana più leggero e con un assetto ancora più radicale rispetto agli standard della famiglia F5.

Omologata anche per la strada

A differenza di alcune supercar rivali focalizzate all’uso in pista, che non sono omologate per l’uso su strada, la Hennessey afferma che la Revolution è stata progettata per funzionare sia su strada che su pista. Ma le ampie modifiche aerodinamiche apportate per migliorare il carico aerodinamico non ci lasciano dubbi su quale di questi ambienti la Revolution si sentirà più a suo agio.

La più visibile di queste modifiche è un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio a tutta larghezza, regolabile manualmente e che offre più di 800 libbre (363 kg) di carico aerodinamico a 400 km/h. Ma è tutt’altro che l’unica modifica aerodinamica. La Revolution, che vanta un peso di circa 1.360 kg, ottiene anche uno splitter anteriore più grande e un diffusore posteriore esteso. Hennessey afferma che lo splitter aiuta a creare un vortice a bassa pressione sotto la vettura, impedendo all’aria di fluire sotto il paraurti.

Nessun upgrade meccanico

Non ci sono modifiche al V8 “Fury” da 6,6 litri biturbo che produce gli stessi 1.842 CV che spinge le ruote posteriori attraverso una trasmissione automatizzata a frizione singola. Ma sulla Revolution questo motore è raffreddato dall’aria aspirata attraverso uno snorkel montato sul tetto. L’impianto frenante monta dischi in carboceramica.

La Revolution è stata messa a punto da John “Heinrocket” Heinricy, un ex ingegnere GM che in precedenza ha supervisionato lo sviluppo di auto acclamate dalla critica come la Corvette Z06 e la Cadillac CTS-V, ma anche lui ammette di non aver mai messo le mani su nulla di così rapido come la Revolution F5 .

Edizione limitata

Hennessey prevede di costruire solo 24 esemplari della Revolution, che ha un prezzo base di 2,7 milioni di dollari, a metà strada tra la Venom F5 coupé standard da 2,1 milioni di dollari e la Roadster da 3 milioni di dollari. Alcune di queste 24 unità sono già state assegnate e c’è la possibilità che alcuni altri slot di prenotazione possano trovare proprietari quando l’auto farà il suo debutto mondiale al Miami Motorcar Cavalcade Concours d’Elegance, il 15 gennaio.