Hennessey Venom F5 da record: raggiunge i 437 km/h

Durante un recente round di test al Johnny Bohmer Proving Ground in Florida, la potente Hennessey Venom F5 è stata portata a 437 km/h di velocità massima, scrivendo così un nuovo record nella storia delle auto di serie più veloci al mondo.

Negli ultimi mesi il tuner e produttore di automobili del Texas aveva dato gli ultimi ritocchi alla Venom F5 e a febbraio si è recato sulla pista della Florida, la stessa dove la NASA faceva atterrare lo space shuttle. L’obiettivo dei test era principalmente terminare la regolazione delle sospensioni, dei freni e dell’aerodinamica della supercar. E durante queste prove la F5 ha raggiunto i 271,6 mph (437 km/h) di velocità massima.

Hennessey Venom F5: nuove immagini ufficiali Guarda le altre 7 fotografie →

Nel mirino la barriera delle 300 mph

Già da tempo Hennessey punta a infrangere la barriera delle 300 mph (480 km/h) con la Venom F5 e in questo video John Hennessey afferma che rimane ancora un suo obiettivo. Per ora, però, il marchio statunitense è concentrato sulla costruzione di auto per i clienti e sull’avvio delle consegne della Venom F5, che entro quest’anno potrebbe arrivare già nei garage di 15 clienti.

Durante la corsa in cui la Venom F5 ha raggiunto le 271,6 mph, si è mostrata estremamente stabile. Certo, l’asfalto della pista del record è estremamente liscio, ma l’auto sembra assorbire molto bene tutte le imperfezioni della strada e il pilota non deve affatto lottare con il volante per mantenere la traiettoria. E raggiungendo questo nuovo record, la Venom F5 eclissa la velocità massima di 270,4 mph (435,1 km/h) della precedente Venom GT.

A consentire all’auto di raggiungere questa velocità è il motore V8 biturbo da 6,6 litri che eroga 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia. Questo propulsore è abbinato a una trasmissione semiautomatica a sette rapporti che invia potenza alle ruote posteriori, aiutando la Venom F5 a raggiungere i 100 km/h (62 mph) in meno di tre secondi.