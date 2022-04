Guida una Tesla, ma sbaglia pedale e finisce sulla scogliera

Il conducente di una Tesla Model 3 ha scambiato il pedale del freno per quello dell’acceleratore, in fase di parcheggio, finendo sulla scogliera. Teatro dei fatti la contea di Orange, in California, dove il tizio al volante dell’auto elettrica statunitense ha vissuto la brutta disavventura, per fortuna senza farsi male.

La sua intenzione era quella di posteggiare il mezzo, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava. Durante la manovra, infatti, ha accelerato al posto di frenare. La spinta istantanea della Tesla Model 3, dovuta all’erogazione immediata della coppia, non gli ha lasciato il tempo di correggere l’errore. Inevitabile l’escursione fuori dal manto asfaltato, sulle rocce antistanti le acque. Nelle foto si vede la catena usata dalle autorità locali per tirare fuori la Tesla Model 3 dalle rocce. Non so se sia stato il metodo più efficace, ma è quello che hanno scelto i soccorritori.

In circostanze del genere, ovviamente, le preoccupazioni sono tutte per le persone a bordo, in questo caso per il conducente, che grazie a Dio non si è fatto male. Solo un comprensibile spavento per lui. Peggio è andata all’auto elettrica di Elon Musk, anche se non si hanno dettagli sui danni. A prescindere da eventuali perforazioni, che potrebbero aver lesionato le batterie, si possono immaginare dei costi di riparazione impegnativi. Strano come molti incidenti, negli USA, prendano forma per uno scambio del comando del freno per quello dell’acceleratore.

