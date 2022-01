Una Tesla Model 3 diventa Kitt di Supercar

La Pontiac Firebird Trans Am di colore nero e guidata da David Hasselhoff in Supercar (Knight Rider in originale) è stata uno dei miti a quattro ruote del piccolo schermo per tutti gli anni ’80, ma anche oltre. Un’auto speciale, indistruttibile e dotata di un’intelligenza artificiale capace di compiere svariate operazioni. Michael Knight, il personaggio protagonista del telefilm, ha avuto nella Pontiac chiamata “Kitt” un grande alleato per sconfiggere il crimine in ogni puntata. Adesso, qualcuno ha voluto ispirarsi a questa celebre vettura convertendo una moderna Tesla Model 3 in Kitt.

I passaggi della trasformazione

Perifractic di Retro Recipies ha deciso di far diventare la sua Tesla Model 3 dotata di software per la guida autonoma Full Self Driving Beta, una Kitt moderna. Il primo passo per compiere questa impresa è stato quello dell’installazione di un supporto per smartphone dietro al volante: qui è stato fissato un iPhone provvisto di una app per il riconoscimento vocale, con un’interfaccia che strizza l’occhio a quella della Pontiac di Knight Rider. L’app può così rispondere ad alcune frasi e interagire con il conducente. Il secondo passaggio è stato modificare il volante, infatti al posto dello sterzo tradizionale è stato preso un volante molto simile a quello della Tesla Model S Plaid.

Il tocco finale

Per un’opera fedele all’originale era necessario introdurre il LED frontale rosso con effetto scanner. Il pannello luminoso è stato poggiato tra il cofano e la carrozzeria, nello spazio vicino alla guarnizione del frunk. Questo ha permesso alla Tesla Model 3 di avvicinarsi sensibilmente alle sembianze della Pontiac più famosa della tv. Il lavoro dello youtuber però non termina qua, dato che nel video di presentazione della sua elaborazione ha già affermato di voler aggiungere altri tocchi vintage, tra i quali ci sarebbero un joystick Atari e altre applicazioni per i comandi vocali. Un risultato finale che è un piacere per gli occhi di tutti gli appassionati del celebre telefilm.