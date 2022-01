Tesla Model 3 e Chevy Camaro: pericolosi donut [Video]

A volte il senso di responsabilità è davvero basso e pur di apparire si è disposti a tutto, anche a fare le cose più dissennate. Il video che accompagna questo articolo lo conferma, mostrando un pericoloso intreccio di ciambelle fatte, negli USA, con le ruote di una Tesla Model 3 e di una Chevrolet Camaro.

La cornice espressiva scelta per questo discutibile “show” è addirittura un incrocio urbano, con i rischi connessi. Ad aggravare il quadro ci pensa il pubblico che si è radunato nell’area, per sostenere in stile tifoseria le bravate messe in scena dagli “attori” di turno. In alcuni passaggi le auto si avvicinano pericolosamente al popolo osannante. Addirittura il passeggero della Tesla Model 3 esce fuori il braccio ed apre la mano nel tentativo di fare un “batti cinque” con la gente accalcata ai margini dell’improvvisata arena. Roba da matti!

Qui la prudenza sembra avere abbandonato tutti. Rispetto al rischio di uno strike di gruppo, il contatto fisico, evitato di un soffio, fra le due auto sembra quasi una bazzecola. Solo la fortuna ha scongiurato il peggio. Superfluo dire che esempi del genere non vanno assolutamente imitati. Roba di pessimo gusto, da biasimare con forza. A voi le immagini.

Fonte | Carscoops