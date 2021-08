Chevrolet Camaro: autostrada USA bloccata per i donuts [Video]

La voglia di guadagnare spazio nei social, in un’epoca in cui apparire conta più che essere, ha spinto il conducente di una Chevrolet Camaro Cabriolet in tinta argento a bloccare per alcune decine di secondi l’autostrada del New Jersey, per concedersi una sessione di donuts e altri funambolismi di guida. A fargli di palo ci hanno pensato alcuni amici, a bordo di altre due vetture della stessa specie, ma in versione coupé, che lo hanno aiutato a bloccare il traffico e a conservare un ricordo video delle sue spericolate acrobazie.

Comportamenti così irresponsabili non possono diventare oggetto di ammirazione: sono soltanto da biasimare, nel modo più severo. Abbiamo deciso di pubblicare il filmato per esprimere il nostro pieno disappunto verso condotte così irresponsabili, che non vanno assolutamente imitate. Simili bravate non servono a niente e comunicano solo una pessima immagine di chi le pone in essere. Sono anche molto rischiose, perché possono mettere a repentaglio la vita di alcune persone. Per fortuna, nel caso in esame, non ci sono state conseguenze nefaste, ma il rischio era concreto.

Il “pilota” al volante della Chevrolet Camaro Cabriolet ha dato davvero una pessima prova di senso civico. I segni lasciati sull’asfalto dalle gomme della muscle car americana, per disegnare le ciambelle, sono la traccia di una forte mediocrità automobilistica, espressa con grande disprezzo delle norme del codice della strada e della sicurezza pubblica. Speriamo che la polizia, tramite le immagini del video, sia riuscita a risalire ai responsabili.