Chevrolet Camaro Model Year 2020: disponibile anche sul mercato italiano

Di Dario Montrone lunedì 9 marzo 2020

Ecco la nuova Chevrolet Camaro Model Year 2020, disponibile nella versione sportiva 2SS, come Camaro Coupé e Camaro Convertible.

Sul mercato italiano è partita la commercializzazione della nuova Chevrolet Camaro Model Year 2020, al momento disponibile nella versione sportiva 2SS con il motore a benzina 6.2L V8 LT1 aspirato da 455 CV di potenza e 614 Nm di coppia massima, tra l'altro abbinato al cambio automatico AT10 a dieci rapporti con comandi al volante e il dispositivo Launch Control personalizzato. Inoltre, il suddetto propulsore consente di raggiungere la velocità massima di 290 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 4,0 secondi ed è dotato del sistema Active Fuel Management di disattivazione dei cilindri, nonché del sistema Variable Valve Timing con la distribuzione a fasatura variabile.

Esteticamente, la nuova Chevrolet Camaro è riconoscibile per l'impianto di scarico bimodale a quattro terminali, la calandra ridisegnata, i fari anteriori e posteriori a led, la maggiore presa d'aria del cofano motore, il design Reverse Mohawk per il tetto, lo spoiler posteriore e i cerchi in lega da 20 pollici di diametro anche nella versione a cinque razze di colore Nero Carbon. Più leggera nella massa di 90 kg, è dotata anche di sospensioni Magnetic Ride Control con le modalità di guida Tour, Sport, Track e Snow/Ice, differenziale meccanico a slittamento limitato in abbinamento alla trazione posteriore, nonché dell'impianto frenante Brembo con i freni a disco autoventilanti e le pinze dei freni a quattro pistoncini.



Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Chevrolet Camaro prevede i sedili regolabili elettricamente, ventilati e riscaldabili anche sportivi Recaro con gli inserti in microfibra, il volante sportivo riscaldabile e appiattito in basso, la pedaliera in alluminio, il climatizzatore automatico bizona, l'illuminazione d'ambiente Interior Spectrum Lighting a 24 colorazioni e il sistema multimediale Chevrolet 3 Plus System con il display touch screen HD a colori da 8,0 pollici, Apple Car Play e Android Auto, due prese USB, il dispositivo OnStar dotato di WiFi Hotspot 4G LTE e l'impianto audio Bose Premium completo di nove altoparlanti, Surround Sound Centerpoint e Active Sound Management.

La nuova Chevrolet Camaro Model Year 2020 è in vendita da 60.950 euro nella variante coupé, oppure a 69.780 euro come Camaro Convertible con la carrozzeria cabriolet dotata della capote automatica elettrica anche in movimento fino a 60 km/h di velocità. La dotazione di serie comprende anche i dispositivi Forward Collision Alert, Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Alert, Side Blind Zone Alert, Rear Park Assist ed Head Up Display, più la retrocamera integrata nello specchietto retrovisore interno. Successivamente sarà introdotta anche l'unità a benzina 2.0L Turbo a quattro cilindri, ma la gamma italiana prevede anche la versione da 250 CV di potenza della sportiva declinazione 2SS.