EV contro EV: Volkswagen ID.4 vs Tesla Model 3

L’era delle auto elettriche è decisamente arrivata e Volkswagen è pronta a stupire e conquistare i clienti di tutto il mondo con la sua nuova ID.4. Certo è che ancora non si può dire ‘auto elettrica’ senza pensare al marchio Tesla. In effetti qualcuno ha iniziato a paragonare la Volkswagen ID.4 con la Tesla Model 3 sin dalla sua prima introduzione.

Crossover vs Berlina

La premessa è che, rispetto allo stile della carrozzeria, di fatto, sono due auto differenti. La tedesca adotta infatti le sembianze di una crossover, più alta e con un’impostazione di guida più orientata al comfort. La californiana è invece una berlina pura, più bassa e dall’atteggiamento di guida più sportivo. Per dimensioni, significativamente più piccola, la ID.4 non è ancora paragonabile direttamente con la Model Y di Tesla (475 cm), più costosa, molto più potente e quindi posizionata, secondo noi, in una fascia più alta. Per il confronto con la crossover elettrica di Palo Alto bisognerà quindi attendere la futura ID.5.

Per questo, almeno per ora, ci interessa il confronto tra la ID.4 e la Model 3, due proposte simili per prezzo e dimensioni. E allora quale scegliere tra le due? Per avvicinarle ancora di più abbiamo messo a confronto l’allestimento GTX della ID.4 con l’allestimento Long Range Dual Motor AWD della Model 3 (entrambe a trazione integrale).

Volkswagen ID.4 e Tesla Model 3 a confronto: Performance e autonomia

Tesla è nota per le sue impressionanti prestazioni elettriche e la Tesla Model 3 Long Rage Dual Motor AWD, di fatto, vanta uno scatto da 0 a 100 km/h (4,4 sec.) e una velocità massima (233 km/h) degne di un’auto sportiva. Anche la Volkswagen ID.4 GTX spicca per le sue performance brillanti, con un massimo di 299 cavalli. Anche in questo caso, però, non è veloce quanto l’elettrica californiana che, da parte sua, dispone di 350 CV: la ID.4 GTX dichiara infatti uno 0,100 km/h in 6,2 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h. E anche in quanto ad autonomia la Model 3 supera ancora nettamente la ID.4 GTX. La prima dichiara 580 km con una sola ricarica, contro i 480 km della tedesca.

Volkswagen ID.4 GTX 2021: immagini ufficiali Guarda le altre 12 fotografie →

Volkswagen ID.4 e Tesla Model 3 a confronto: interni

La più grande differenza tra la Volkswagen ID.4 e la Tesla Model 3 è lo stile della carrozzeria. La ID.4 è infatti una crossover con cinque posti e un abitacolo spazioso e versatile. Anche la Tesla Model 3 può ospitare fino a cinque passeggeri. Rispetto alla Model 3, però, la ID.4 ha una capacità di carico massima superiore, visto che offre la possibilità di ripiegare i sedili posteriori ed ottenere un volume complessivo di 1.575 litri. L’elettrica californiana può invece contare solo sul bagagliaio posteriore da 542 litri, identico in quanto a volume a quello della tedesca.

Sebbene più futuristica, minimalista, elegante e soprattutto più lunga (469 cm contro i 458 cm della ID.4), la Tesla Model 3 risulta meno versatile all’interno, soprattutto in termini di storage. Insomma il passo inferiore (277 cm) della ID.4 è meglio approfittato rispetto a quello della Model 3 (287 cm) che predilige il comfort dei passeggeri.

Volkswagen ID.4 e Tesla Model 3 a confronto: tecnologia

Per quanto riguarda la dotazione di bordo e la tecnologia, entrambi i modelli sono dotati d un ricco equipaggiamento. La Tesla Model 3 è nota per il suo enorme touchscreen centrale da 15 pollici che può essere perfino opprimente da usare. La Volkswagen ID.4 monta un più modesto e meno invadente display touchscreen da 12 pollici che funge da hub centrale del sistema di infotainment. Entrambi i modelli sono inoltre dotati di molteplici programmi tecnologici di assistenza alla guida, come il sistema IQ>DRIVE nella VW ID.4.

Tesla Model 3 2021: immagini ufficiali Guarda un'altra fotografia →

Volkswagen ID.4 e Tesla Model 3 a confronto: equipaggiamento

La dotazione di serie della Volkswagen ID.4 GTX comprende: cerchi in lega “Ystad” da 20 pollici, gruppi ottici anteriori Led Matrix con sistema Dynamic Light Assist e fascia luminosa a Led di raccordo tra i due elementi di illuminazione, fanaleria posteriore a Led 3D con indicatori di direzione dinamici, sistema di illuminazione “ambient” per l’esterno, illuminazione “ambient” in 30 varianti cromatiche per l’abitacolo, volante multifunzione riscaldabile e rivestito in pelle, pedaliera “Play&Pause”, infotainment con navigatore “Discover Pro”, ricarica wireless per smartphone, predisposizione “comfort” per i device portatili, Impianto di climatizzazione “Climatronic” bi-zona, Consolle centrale “High” con chiusura a tendina, specchi retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico, sedili anteriori riscaldabili.

Tra l’equipaggiamento di serie della Tesla Model 3 Dual Motor spiccano invece i 12 sensori ad ultrasuoni per i programmi di assistenza alla guida, Autoradio, Bluetooth, Climatizzatore, Controlli vocali, Controllo automatico velocità, Due USB posteriori, Navigatore satellitare, Pilota automatico, Presa 12V, Remote climate control with app, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo e Telecamera posteriore.

Volkswagen ID.4 e Tesla Model 3 a confronto: prezzo

In quanto a prezzi la VW ID.4 risulta più accessibile rispetto alla Model 3, ma soprattutto per la sua gamma più ampia che offre anche versioni meno potenti ed efficienti. La entry level ‘City’ parte infatti da 43.800 euro ma con u powertrain da 170 CV con ‘solo’ 340 km di autonomia. L’offerta della Model 3 è più limitata visto che la motorizzazione d’accesso è quella da 350 CV, a trazione posteriore (50.970 euro) o integrale, affiancata alla sola versione top di gamma Performance da 462 CV (61.970 euro). Rispetto alle due versioni a confronto, la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD e la ID.4 GTX, la prima costa 57.970 €, mentre per la seconda ci vogliono 56.850 €.

A parità di allestimento, dunque, la Model 3 costa solo poco più di 1.000 euro in più rispetto alla ID.4 GTX ma offre prestazioni nettamente superiori, più potenza (50 CV in più) e un’autonomia più estesa di 100 km.