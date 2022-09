Google Maps ti aiuta a risparmiare carburante

In tempi di crisi energetica e rincaro dei prezzi delle materie prime, si fa di tutto per spendere qualcosa di meno. Adesso in nostro soccorso arriva anche Google Maps, che introduce una funzione che ci permette di risparmiare carburante lungo l’itinerario che abbia scelto per il nostro viaggio con le due o le quattro ruote. Così grazie al nuovo aggiornamento, non si guadagna solo una nuova interfaccia, ma anche un’opzione in più per viaggiare tenendo qualche soldino in più in tasca.

I vantaggi dell’aggiornamento

Grazie al nuovo aggiornamento, l’app di navigazione più usata al mondo è in grado di tenere in considerazione l’orografia del territorio, il tipo di strada da percorre e anche la velocità media tenuta solitamente dagli automobilisti sulle strade che si andranno a intraprendere, compresa la pendenza delle stesse. Questa è davvero una novità importante, che può essere fondamentale per coloro che hanno necessità di consumare il meno possibile.

L’arrivo in Europa

Disponibile negli USA già da un po’ di tempo, nel frattempo è sbarcato prima in Germania, in versione beta e poi definitiva, poi arriverà con tutto questo carico di nuove funzioni anche nel resto del Vecchio Continente. L’azienda con sede a Mountain View ha stimato che dal suo lancio in America il sistema abbia già contribuito ad evitare l’inquinamento di mezzo milione di tonnellate metriche di CO2, circa il corrispettivo di 100.000 veicoli circolanti per strada.

Google Maps: il percorso efficiente

Per avere il percorso più efficiente bisogna impostare la destinazione ed entrare nelle opzioni percorso, poi attivare la casella della via più ecologica ed economica. In quel momento la App sarà in grado di proporvela ogni volta che si aprirà la mappa. Rubén Lozano-Aguilera, Senior Product Manager, Google Maps, ha commentato: