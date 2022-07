Lidl in Germania offre un’auto elettrica low cost

Il mercato delle auto elettriche fa gola a molti, compreso un colosso dei supermercati come la tedesca Lidl che propone in Germania un’auto low cost 100% elettrica, tramite una formula di abbonamento. La vettura in questione si chiama Elaris Finn, ed un’auto a zero emissioni super compatta da una società della piccola città di Grunstadt, nella Renania-Palatinato Grunstadt, mentre la produzione si trova in Cina.

Lidl: l’auto elettrica a 222 euro al mese

La vettura viene proposta sul portale online della Lidl: basta accedere al sito web con il proprio account Lidl Plus e cliccare sulla finestra per essere reindirizzati sul portale di Like2Drive, una società di noleggio di Colonia, che ti permette di prenotare la vettura elettrica. L’abbonamento della Elaris Finn è proposto ad un prezzo di 269 euro, ma che per i soci Lidl è disponibile in offerta a 222 euro al mese.

Lidl: una storia di successo

E’ ancora presto per dire se la Elaris Finn diventerà un successo commerciale come numerosi prodotti della catena di supermercati tedesca, come ad esempio il robot da cucina Silvercrest Monsieur Cuisine, oppure le celebri scarpe in vendita lo scorso anno. Bisogna però tenere conto che probabilmente la formula del noleggio potrebbe rivelarsi vincente, inoltre non è la prima volta che Lidl propone ai suoi clienti una vettura a zero emissioni.

Tutto è iniziato con la Leaf

Ricordiamo infatti che nel 2021, Lidl – sempre in collaborazione con Like2Drive – offrì in promozione un numero limitato di Nissan Leaf. L’esperimento fu un vero e proprio successo e tutte le auto disponibili furono prenotate in pochissimo tempo. In quella occasione, la Leaf veniva proposta ad un canone mensile di 279 euro al mese anziché 329 euro, inoltre era possibile utilizzare la vettura per un anno senza pagare altri costi aggiuntivi per manutenzione, RC auto e tasse.

Elaris Finn: caratteristiche tecniche

La Elaris Finn potrebbe essere paragonata ad una Citroen Ami e si presenta come vettura con motore elettrico lunga appena 2,8 metri e con sole due portiere. La sua unità a zero emissioni eroga 48 CV ed è alimentata da una batteria da 32 kWh. Secondo i dati dichiarati, la Elaris Finn raggiunge una velocità massima di 115 km/h e promette un’autonomia di ben 300 km, un ottimo risultato ottenuto grazie al peso contenuto che risulta inferiore ai 1.000 kg. Nella dotazione di serie della vettura troviamo proiettori led, sistema di navigazione GPS, climatizzatore e cruise control.