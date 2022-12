GMC Hummer EV rivestito in Kevlar negli Stati Uniti | Video

Per gli incontentabili, ecco il GMC Hummer EV completamente rivestito di materiali compositi. Il trattamento è stato eseguito dal team di South Florida Customs (SoFlo), con un costoso lavoro di tuning. Per l’acquisto dell’auto, così configurata, ci vogliono 219 mila dollari, contro i 110 mila del modello standard. Questo il suo nome: SoFlo Strikeforce. La conversione è possibile anche per i veicoli “ordinari” della specie, già circolanti su strada.

Materiali esotici per questo GMC Hummer EV

Chiave dell’elaborazione, come dicevamo, è il rivestimento esterno in tre parti “Army Green”, composto da resina epossidica fusa con fibre di Kevlar. Non sappiamo se questo “abito” offra una protezione antiproiettile, ma pare che aiuti il veicolo a difendersi da rami e schegge pietrose. Come raccontano i colleghi di Carscoops, altri interventi hanno riguardato le sospensioni, sollevate di 4 pollici (pari a circa 10 centimetri), l’adozione di nuovi cerchi da 20 pollici e di enormi pneumatici da 38 pollici.

Cambiamenti all’interno

Anche l’abitacolo è stato sottoposto a modifiche, con un nuovo rivestimento marrone e nero che protegge la cabina dalle intemperie quando i pannelli del tetto sono rimossi. Ulteriori step evolutivi sono previsti per il modello. SoFlo prevede di dotare lo Strikeforce di altre soluzioni irrobustenti, come il parabrezza anteriore blindato. Un modo per rendere ancora più particolare il GMC Hummer EV, come se questo veicolo non fosse già estremo nella sua veste “base”.

Notevoli le performance del mezzo

Fra i suoi punti di forza, il motore elettrico da 1.000 cavalli, che lo fa scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, nonostante il peso di ben 4.111 chilogrammi. Fa un certo effetto vedere un simile gigante produrre un’accelerazione da supercar, ma le auto a batteria stupiscono su questo fronte. Ecco le parole di Joseph Ghattas (proprietario, ingegnere e capo progettista di South Florida Customs), riferendosi allo SoFlo Strikeforce:

“Non potrei essere più orgoglioso di questo nostro prodotto. Il progetto è stato così divertente che ci stiamo spingendo verso altre conversioni”.