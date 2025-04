Audacia, design innovativo e spirito d’avventura: sono questi gli elementi che caratterizzano Project Safari, una straordinaria reinterpretazione della leggendaria Lotus Elise S1. Creata da Get Lost, il nuovo marchio automobilistico fondato dal fotografo GFWilliams, questa vettura rappresenta un connubio inedito tra capacità off-road e agilità tipica delle auto sportive classiche.

Un progetto sensazionale

Il progetto nasce dalla lunga esperienza di Williams nel mondo delle auto esclusive, un percorso che ha alimentato una visione coraggiosa e fuori dagli schemi. “Ogni componente è stato progettato da zero, non solo per risultare esteticamente accattivante, ma per migliorare il carattere e le capacità complessive della vettura”, afferma il fondatore. La sfida di trasformare un’auto sportiva come l’Elise in un mezzo adatto al fuoristrada ha rappresentato il punto di partenza creativo di questa rivoluzione automobilistica.

Sul piano estetico, Project Safari conserva l’essenza della Lotus originale, reinterpretandola attraverso dettagli distintivi che ne ridefiniscono l’identità. Tra questi spiccano un tettuccio personalizzato, fari rettangolari realizzati su misura e un abitacolo completamente riprogettato. Ogni elemento celebra l’eredità della Lotus Elise S1, proiettandola però in un contesto del tutto nuovo e avventuroso.

Una struttura pronta per affrontare ogni ostacolo

Ma l’innovazione non si ferma all’aspetto esteriore. Le modifiche tecniche apportate a questa straordinaria vettura includono pneumatici all-terrain, sospensioni rialzate e personalizzate, una carreggiata più larga e un powertrain riprogettato per garantire prestazioni elevate in ogni situazione. Elementi come il differenziale a slittamento limitato e il freno a mano idraulico sottolineano ulteriormente la natura ludica e versatile del mezzo, progettato per offrire un’esperienza di guida unica sia su strada che su terreni accidentati.

Get Lost si rivolge a una nuova generazione di esploratori, appassionati di auto rally e di esperienze di guida non convenzionali. Con un invito audace e provocatorio, il marchio invita gli automobilisti a unirsi a questa avventura fuori dagli schemi. Le prime consegne di Project Safari sono previste entro la fine dell’anno, segnando l’inizio di una nuova era per chi cerca qualcosa di diverso nel panorama automobilistico.

“Se capisci il nostro progetto, allora capisci noi. Se non lo fai? Beh, Get Lost”, conclude Williams con una frase che riassume perfettamente la filosofia del brand. Con questa audace trasformazione della Elise S1, il marchio ha dimostrato che il vero lusso non risiede solo nella velocità o nel comfort, ma nella capacità di rompere gli schemi e reinventare le regole del gioco.