F1: in vendita la Williams FW14 di Nigel Mansell

Il Leone d’Inghilterra, Nigel Mansell, è una delle grande icone della Formula 1 a cavallo tra gli anni ’80 e il decennio successivo. Nel 1992 è riuscito a laurearsi campione del mondo, dopo una lunga serie di sventure che gli avevano impedito di divenire tale. Nel 1991 ha battagliato con la sua Williams fino alla fine con Ayrton Senna, e si è dovuto accontentare del secondo posto finale, nonostante le grandi vittorie nei GP di: Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Spagna. L’auto in questione era la FW14, prossima a essere battuta all’asta di RM Sotheby’s a Monte Carlo.

Testimone di battaglie

Questo esemplare è quello che Mansell utilizzò per dare un passaggio a Senna quando la McLaren del brasiliano rimase senza carburante nell’ultimo giro del GP di Gran Bretagna. Memorabile poi fu la vittoria al Gran Premio di Spagna grazie al duello serrato proprio con il compianto pilota brasiliano. Dopo la conclusione della stagione 1991, l’auto fu donata al pilota britannico e da allora è rimasta nella sua collezione. Si prevede che verrà venduta tra 1,5 milioni di euro e 3 milioni di euro.

Senza motore

L’auto conserva lo stesso schema di verniciatura che aveva nel 1991, incluso il famoso marchio Camel e la pitturazione gialla, blu e bianca. Tra gli sponsor chiave ci sono Canon, Labat’s, Renault, Elf, Goodyear e Magneti Marelli. Sfortunatamente, il motore V10 di origine Renault della FW14 è stato rimosso prima che l’auto fosse consegnata a Mansell, il che significa che non funziona e servirebbe meglio come pezzo da esposizione in un museo o in una collezione di automobili.

Se l’obiettivo non fosse quello di lasciare questa leggendaria monoposto sotto una teca di vetro, il prossimo proprietario potrebbe installarci un nuovo motore specifico, magari realizzato da specialisti quali Cosworth o Judd, che si occupano di queste operazioni con grande successo. Vedremo come andrà a finire.