Adrenalina pura e sfide tecniche attendono gli appassionati di Formula 1 sul leggendario circuito di Suzuka, dove dal 4 al 6 aprile 2025 si terrà il tanto atteso GP Giappone. Questo sarà il terzo appuntamento di un mondiale che promette colpi di scena e competizioni serrate.

Gli orari della F1

Seguendo il calendario tradizionale, le sessioni si adatteranno al fuso orario locale. Le prime prove libere si svolgeranno venerdì 4 aprile alle 04:30, seguite dalla seconda sessione alle 08:00. Sabato sarà la volta delle ultime libere alle 04:30 e delle qualifiche alle 08:00, mentre il semaforo verde della gara scatterà domenica alle 07:00.

Gli appassionati potranno godersi l’evento in diretta Sky su Sky Sport F1, con le qualifiche disponibili anche su Sky Sport Uno. Per chi preferisce i canali in chiaro, le differite saranno trasmesse su TV8, sabato e domenica alle 14:00. Inoltre, sarà possibile seguire l’azione in streaming su SkyGo e NOW, con il commento affidato al team di Carlo Vanzini.

Tutto sulla McLaren

I riflettori sono puntati sulle McLaren, protagoniste indiscusse nei primi due Gran Premi grazie a Norris e Piastri. Intanto, la Ferrari cercherà di recuperare terreno dopo risultati altalenanti e la recente doppia squalifica di Leclerc e Hamilton in Cina. Grande attesa anche per Yuki Tsunoda, che farà il suo esordio in Red Bull accanto a Verstappen, mentre Lawson sarà retrocesso al team satellite. Le Mercedes di Russell e Antonelli mirano a consolidare i progressi su una pista tanto affascinante quanto impegnativa.

Il tracciato di Suzuka, con le sue curve iconiche e il layout tecnico, rappresenta una sfida cruciale per vetture e piloti. La configurazione unica del circuito potrebbe rimescolare le carte in tavola, fornendo indicazioni più chiare sugli equilibri di forza del campionato 2025.

Tutti gli ingredienti per un weekend indimenticabile ci sono: resta solo da scoprire chi saprà conquistare uno dei circuiti più iconici e rispettati dell’intero calendario di Formula 1.