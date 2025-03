Yuki Tsunoda sostituisce Liam Lawson in Red Bull

Un terremoto scuote il mondo della Formula 1: Yuki Tsunoda sarà il nuovo compagno di squadra di Max Verstappen nel team principale Red Bull, prendendo il posto di Liam Lawson dopo due gare deludenti che hanno portato a zero punti conquistati.

Scambio di sedili

La decisione è stata presa durante un vertice strategico a Dubai, che ha visto coinvolti i dirigenti Red Bull e i rappresentanti di Honda. Il colosso giapponese, storico sostenitore di Yuki Tsunoda, ha offerto un contributo annuale di 20 milioni di euro per assicurare al pilota nipponico un posto nella scuderia ammiraglia.

Le prestazioni di Liam Lawson nei primi due Gran Premi della stagione sono state il fattore determinante per questa scelta. Il giovane neozelandese non è riuscito a superare il Q1 nelle qualifiche e non è mai entrato in zona punti, evidenziando difficoltà con la complessa RB21 e restando lontano dai tempi di Max Verstappen.

Con la McLaren in costante crescita, Christian Horner ha sottolineato l’urgenza di schierare due piloti competitivi per mantenere una posizione di rilievo nel campionato costruttori. La scelta di Yuki Tsunoda, grazie alla sua costanza e alla maggiore familiarità con le power unit Honda, mira a colmare il divario con i rivali.

Il giapponese esordirà nel GP di casa

Il prossimo GP Giappone a Suzuka rappresenterà un momento cruciale per il pilota giapponese, che avrà l’opportunità di brillare davanti al pubblico di casa. Nel frattempo, Liam Lawson tornerà alla Visa Cash App RB per affinare le sue capacità e ritrovare fiducia.

Secondo media olandesi e francesi come De Telegraaf e Canal+, il cambio è imminente, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare giovedì prossimo durante una riunione a Milton Keynes, con la presenza di Helmut Marko e Max Verstappen. Durante l’incontro verranno anche discusse le strategie per migliorare le prestazioni della RB21.

La stagione 2025 si preannuncia complessa per Red Bull, con una monoposto impegnativa e una concorrenza sempre più agguerrita. Con l’inserimento di Yuki Tsunoda, il team austriaco spera di ritrovare l’equilibrio necessario per affrontare le sfide di un campionato estremamente competitivo.