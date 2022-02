F1: Christian Horner potrà visitare il quartier generale di Mercedes

Scacco matto. Christian Horner, team principal di Red Bull, potrà accedere e visitare la sede del Team Mercedes di F1, con buona pace del suo rivale Toto Wolff. Come è riuscito il britannico a ottenere il pass per entrare nel centro di sviluppo dei rivali? In un modo semplice e regolare, ma che ha sorpreso un po’ tutti quanti: sono bastate 4 mila sterline depositate in un evento pubblico per permettere a Horner di varcare la soglia della porta di Mercedes. Probabilmente non basterà per scoprire tutti i segreti dei grandi rivali, ma è sicuramente uno smacco al quale per il momento non è prevista una contro mossa.

Il colpo di scena

Ma com’è stato possibile organizzare questo grandissimo colpo di scena? È stato semplice perché la scuderia tedesca (come quella del pilota campione del mondo) ha messo in palio all’asta di beneficenza – a margine degli Autosport Awards – una visita guidata dentro alla propria fabbrica. Ma se ad assicurarsi il tour nella sede della Red Bull è stato un appassionato semplice, la grande sorpresa si è compiuta quando è stato annunciato il nome di colui che ha vinto l’asta per la visita guidata nella sede di Brackley della Mercedes: Christian Horner. Non un uomo comune, ma un rivale sulle piste della F1 che ha ottenuto questo privilegio sborsando poco più di 4.700 euro.

Un fatto anomalo

Il team principal della Red Bull presto arriverà all’ingresso della fabbrica della scuderia con cui si sono contesi il titolo, ma se l’inglese decidesse di beneficiare della visita guidata ci sarà di capire come si comporteranno gli uomini di Mercedes. Un’anomalia vera e propria, che assume risvolti particolari, specialmente dopo il tribolato finale di Abu Dhabi e dopo la serie di schermaglie sopra le righe per le quali nei giorni scorsi Toto Wolff, team principal di Mercedes, si è scusato.